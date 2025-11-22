За 2-3 місяці ми залишимось без обладнання для ремонту і відновлення енергооб'єктів, — Харченко

За словами директора Центру дослідження енергетики, якщо партнери не відновлять допомогу, то Україна просто вичерпає накопичений резерв і опиниться у надскладній ситуації.

"Той резерв, який був накопичений, коли надавалася допомога, вичерпується. Якщо не буде відновлено допомогу енергетичним компаніям, то ще за 2-3 місяці ми опинимося у вкрай складній ситуації. Українська енергетика зараз зовсім немає коштів. Наразі борги вимірюються мільярдами доларів", - заявив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко в ефірі Radio NV.

Харченко каже, що Україна скоро залишиться без деталей

За його словами, електроенергетика України отримує дуже малий обсяг технічної допомоги, розпочинаючи з серпня 2024 року, коли "Укренерго" опинився в технічному дефолті, фактично через рішення Міністерства. І з того моменту джерело іноземної допомоги для електроенергетики скоротилося з 1,5 млрд євро за попередній період, які були отримані через "Укренерго".

І зараз енергетики в боргах за словами Харченка.

"Мільярди доларів боргів перед "Укренерго", перед "Нафтогазом", фактично перед всіма. Тому без міжнародної допомоги, без відновлення міжнародної допомоги, а ця допомога вимагає відновлення довіри між енергетичним комплексом і донорами української енергетики", - сказав Харченко, зауваживши, що потрібно відновити корпоративне управляння і призначити міністра, який буде знаходити спільну мову з міжнародними партнерами і говорити з ними "однією мовою цінностей і розуміння".

"Без цього ми опинимось вкрай складній ситуації десь приблизно за два місяці. Поповнення тих елементів, яких може забракнути, яких ми чекаємо від партнерів. І зрештою партнери в попередні роки декларували готовність постачати ці деталі", - повідомив Харченко.

Харченко нагадав, що жодних суттєвих коштів саме на електроенергетику не йшло і не йде. І навіть якщо отримувати електрику від Західних партнерів, її часто неможливо передати із Заходу України далі. Тому треба відновити шляхи транспортування електроенергії.

А для цього потрібні деталі, спеціалісти і час без атак. За оцінками Харченка, це 6-8 тижнів. Тоді б живлення вдалось нормально відновити.

"Скоріш за все, ми би обійшлися без обмежень. На жаль, ми цього часу фізично не маємо, тому як би ми не хотіли, коли в нас з інтервалом два тижні ідуть атаки, то в нас просто не вистачає часу", - сказав він.

За словами експерта, найскладніша ситуація - це Київ, Одеса і Харків. І зараз до цього трикутника, який постійно через велике споживання і нестачу генеруючих потужностей знаходиться в складній ситуації, приєдналися Чернігів, Сумщина і частково Запоріжжя.

Нагадаємо, після атак росіян два тижні тому у Харкові не вдалось запустити метрополітен.

А тим часом в Україні діють графіки відключення електроенергії. Фокус публікував, скільки українці сидітимуть без світла 22 листопада.