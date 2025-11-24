ДТЭК опубликовал графики отключений на 25 ноября: света не будет по 8 часов

Энергетики вынуждены выключать свет из-за ракетно-дронных атак РФ. Но на 25 ноября графики отключений несколько смягчили.

Во вторник, 25 ноября, во всех регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии. ДТЭК опубликовал графики.

Графики отключений света будут применяться объемом от 0,5 до 2,5 очередей в течение всех суток 25 ноября. Кроме того, параллельно будут действовать ограничения мощности для промышленных потребителей.

Причина введения ограничений та же, что и раньше: последствия предыдущих российских массированных ракетно-дронных атак на украинские энергообъекты.

Графики отключений света в Киеве на 25 ноября

Графики отключений света в Киевской области на 25 ноября

Графики отключений света в Одесской области на 25 ноября

Графики отключений света в Днепропетровской области на 25 ноября

