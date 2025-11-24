Поддержите нас UA
Экономика Графики отключения света в Украине

ДТЭК опубликовал графики отключений на 25 ноября: света не будет по 8 часов

отключение света в одессе
Опубликованы графики отключения света на 25 ноября | Фото: "Одесская жизнь"

Энергетики вынуждены выключать свет из-за ракетно-дронных атак РФ. Но на 25 ноября графики отключений несколько смягчили.

Во вторник, 25 ноября, во всех регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии. ДТЭК опубликовал графики.

Графики отключений света будут применяться объемом от 0,5 до 2,5 очередей в течение всех суток 25 ноября. Кроме того, параллельно будут действовать ограничения мощности для промышленных потребителей.

Причина введения ограничений та же, что и раньше: последствия предыдущих российских массированных ракетно-дронных атак на украинские энергообъекты.

Графики отключений света в Киеве на 25 ноября

киев графики отключений 25 ноября
Графики отключений света на 25 ноября для 1-3 очередей в Киеве
Фото: ДТЭК
киев графики отключений 25 ноября
Графики отключений света на 25 ноября для 4-6 очередей в Киеве
Фото: ДТЭК

Графики отключений света в Киевской области на 25 ноября

киевщина графики отключений 25 ноября
Графики отключений света на 25 ноября для 1-3 очередей в Киевской области
Фото: ДТЭК
киевщина графики отключений 25 ноября
Графики отключений света на 25 ноября для 4-6 очередей в Киевской области
Фото: ДТЭК

Графики отключений света в Одесской области на 25 ноября

одесская область графики 25 ноября
Графики отключений света на 25 ноября для 1-3 очередей в Одесской области
Фото: ДТЭК
одесская область графики 25 ноября
Графики отключений света на 25 ноября для 4-6 очередей в Одесской области
Фото: ДТЭК

Графики отключений света в Днепропетровской области на 25 ноября

днепропетровщина графики 25 ноября
Фото: ДТЭК
днепропетровщина графики 25 ноября
Фото: ДТЭК

Ранее в ДТЭК объяснили, что такое очереди отключения света, как они рассчитываются и сколько длятся.

А в компании Yasno объяснили, почему сумма в платежках не уменьшается даже тогда, когда продолжаются отключения света.

