Графики отключений света: ДТЭК объясняет, как найти свою очередь
Украина живет в режиме круглосуточных очередей отключения света из-за критических повреждений энергетической инфраструктуры обстрелами ВС РФ. Однако до сих пор не все понимают, что такое очереди отключения света, как они рассчитываются и сколько продолжаются.
В ДТЭК решили исправить этот пробел и подробно рассказали потребителям все, что нужно знать об очередях отключений света.
Что такое очередь отключения света
Это – группа потребителей электроэнергии, которая делится для стабилизации энергосистемы при дефиците электричества.
Когда в энергосистеме не хватает электроэнергии, в Украине вводят графики отключений света. Все потребители разделены на шесть очередей, и каждая имеет две подочереди. Когда нужно уменьшить нагрузку, выключают определенное количество очередей в зависимости от количества доступной электроэнергии в этот конкретный момент.
К очередям отключений не входит критическая инфраструктура: больницы, водоканалы, транспорт и так дальше. Вместе они потребляют около 25% всей электроэнергии. Оставшиеся 75% потребления – остальные потребители, к которым применяется отключение. Эти 75% поделены на шесть равных частей. Каждая часть – это 12,5% от общего потребления. Каждая такая часть и называется очередью.
То есть очередь – это большая группа потребителей, которая вместе потребляет те самые 12,5% электричества.
Если в системе дефицит, например, 10%, то отключают одну очередь. Это значит, что в любой момент суток одна из шести групп обязательно должна быть без света.
Как долго длиться одна очередь
- Продолжительность одного отключения – до четырех часов в сутки.
- Две очереди: около 8 часов отключения в сутки.
- Три очереди: около 12 часов отключения в сутки.
- Четыре очереди: более 12 часов отключения в сутки.
Пять и шесть очередей: одновременное отключение всех очередей указывает на экстренные отключения, когда стандартные графики не работают.
Часто в одном подъезде могут быть разные очереди, если они подключены к разным линиям.
Такой подход позволяет не отключать всех подряд и сохранить свет для большего количества людей.
Сейчас в Украине чаще всего применяются от одной до 3,5 очередей.
Кто определяет количество очередей
Количество очередей определяет "Укрэнерго", государственный оператор энергосистемы, который отвечает за удержание энергобаланса в стране.
Где смотреть очередь отключения
Свою очередь можно на сайте или в чат-боте регионального облэнерго. Графики отключения света публикует ДТЭК, а также местные паблики. Время и продолжительность отключения могут обновляться в зависимости от ситуации в системе.
