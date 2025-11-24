Графики отключений света: ДТЭК объясняет, как найти свою очередь

Украина живет в режиме круглосуточных очередей отключения света из-за критических повреждений энергетической инфраструктуры обстрелами ВС РФ. Однако до сих пор не все понимают, что такое очереди отключения света, как они рассчитываются и сколько продолжаются.

В ДТЭК решили исправить этот пробел и подробно рассказали потребителям все, что нужно знать об очередях отключений света.

Что такое очередь отключения света

Это – группа потребителей электроэнергии, которая делится для стабилизации энергосистемы при дефиците электричества.

Когда в энергосистеме не хватает электроэнергии, в Украине вводят графики отключений света. Все потребители разделены на шесть очередей, и каждая имеет две подочереди. Когда нужно уменьшить нагрузку, выключают определенное количество очередей в зависимости от количества доступной электроэнергии в этот конкретный момент.

К очередям отключений не входит критическая инфраструктура: больницы, водоканалы, транспорт и так дальше. Вместе они потребляют около 25% всей электроэнергии. Оставшиеся 75% потребления – остальные потребители, к которым применяется отключение. Эти 75% поделены на шесть равных частей. Каждая часть – это 12,5% от общего потребления. Каждая такая часть и называется очередью.

Відео дня

То есть очередь – это большая группа потребителей, которая вместе потребляет те самые 12,5% электричества.

Если в системе дефицит, например, 10%, то отключают одну очередь. Это значит, что в любой момент суток одна из шести групп обязательно должна быть без света.

Как долго длиться одна очередь

Продолжительность одного отключения – до четырех часов в сутки.

Две очереди: около 8 часов отключения в сутки.

Три очереди: около 12 часов отключения в сутки.

Четыре очереди: более 12 часов отключения в сутки.

Пять и шесть очередей: одновременное отключение всех очередей указывает на экстренные отключения, когда стандартные графики не работают.

Графики могут выглядеть так

Или так

Часто в одном подъезде могут быть разные очереди, если они подключены к разным линиям.

Такой подход позволяет не отключать всех подряд и сохранить свет для большего количества людей.

Сейчас в Украине чаще всего применяются от одной до 3,5 очередей.

Энергетики рассказали, когда улучшится ситуация со светом

Кто определяет количество очередей

Количество очередей определяет "Укрэнерго", государственный оператор энергосистемы, который отвечает за удержание энергобаланса в стране.

Где смотреть очередь отключения

Свою очередь можно на сайте или в чат-боте регионального облэнерго. Графики отключения света публикует ДТЭК, а также местные паблики. Время и продолжительность отключения могут обновляться в зависимости от ситуации в системе.

Напомним, глава Кабмина Юлия Свириденко после встречи с главами областных военных администраций, где обсуждалась проблема энергоснабжения, заявила, что правительство разрабатывает пути сокращения отключений света, и, возможно, уже вскоре его будет больше в домах украинцев.

Напомним, как из-за отключений света может измениться учебный процесс в школах.

Также сообщалось, как солнечные панели помогут во время веерных отключений и блэкаутов в Украине.