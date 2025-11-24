Графіки відключень світла: ДТЕК пояснює, як знайти свою чергу
Україна живе в режимі цілодобових черг відключення світла через критичні пошкодження енергетичної інфраструктури обстрілами ЗС РФ. Однак досі не всі розуміють, що таке черги вимкнення світла, як вони розраховуються і скільки тривають.
У ДТЕК вирішили виправити цю прогалину і детально розповіли споживачам все, що потрібно знати про черги відключень світла.
Що таке черга вимкнення світла
Це — група споживачів електроенергії, що ділиться для стабілізації енергосистеми під час дефіциту електрики.
Коли в енергосистемі не вистачає електроенергії, в Україні запроваджують графіки відключень світла. Усі споживачі розділені на шість черг, і кожна має дві підчерги. Коли потрібно зменшити навантаження, вимикають певну кількість черг залежно від кількості доступної електроенергії в цей конкретний момент.
До черг відключень не входить критична інфраструктура: лікарні, водоканали, транспорт тощо. Разом вони споживають приблизно 25% усієї електроенергії. Решта 75% споживання — інші споживачі, до яких застосовується відключення. Ці 75% поділені на шість рівних частин. Кожна частина — це 12,5% від загального споживання. Кожна така частина і називається чергою.
Тобто черга — це велика група споживачів, яка разом споживає ті самі 12,5% електрики.
Якщо в системі дефіцит, наприклад, 10%, то відключають одну чергу. Це означає, що в будь-який момент доби одна з шести груп обов'язково має бути без світла.
Як довго триває одна черга
- Тривалість одного відключення — до чотирьох годин на добу.
- Дві черги: приблизно 8 годин відключення на добу.
- Три черги: приблизно 12 годин відключення на добу.
- Чотири черги: понад 12 годин відключення на добу.
П'ять і шість черг: одночасне вимкнення всіх черг вказує на екстрені вимкнення, коли стандартні графіки не працюють.
Часто в одному під'їзді можуть бути різні черги, якщо вони під'єднані до різних ліній.
Такий підхід дає змогу не відключати всіх підряд і зберегти світло для більшої кількості людей.
Зараз в Україні найчастіше застосовуються від однієї до 3,5 черг.
Хто визначає кількість черг
Кількість черг визначає "Укренерго", державний оператор енергосистеми, який відповідає за утримання енергобалансу в країні.
Де дивитися чергу вимкнення
Свою чергу можна на сайті або в чат-боті регіонального обленерго. Графіки вимкнення світла публікує ДТЕК, а також місцеві пабліки. Час і тривалість відключення можуть оновлюватися залежно від ситуації в системі.
