Графіки відключень світла: ДТЕК пояснює, як знайти свою чергу

Україна живе в режимі цілодобових черг відключення світла через критичні пошкодження енергетичної інфраструктури обстрілами ЗС РФ. Однак досі не всі розуміють, що таке черги вимкнення світла, як вони розраховуються і скільки тривають.

У ДТЕК вирішили виправити цю прогалину і детально розповіли споживачам все, що потрібно знати про черги відключень світла.

Що таке черга вимкнення світла

Це — група споживачів електроенергії, що ділиться для стабілізації енергосистеми під час дефіциту електрики.

Коли в енергосистемі не вистачає електроенергії, в Україні запроваджують графіки відключень світла. Усі споживачі розділені на шість черг, і кожна має дві підчерги. Коли потрібно зменшити навантаження, вимикають певну кількість черг залежно від кількості доступної електроенергії в цей конкретний момент.

До черг відключень не входить критична інфраструктура: лікарні, водоканали, транспорт тощо. Разом вони споживають приблизно 25% усієї електроенергії. Решта 75% споживання — інші споживачі, до яких застосовується відключення. Ці 75% поділені на шість рівних частин. Кожна частина — це 12,5% від загального споживання. Кожна така частина і називається чергою.

Тобто черга — це велика група споживачів, яка разом споживає ті самі 12,5% електрики.

Якщо в системі дефіцит, наприклад, 10%, то відключають одну чергу. Це означає, що в будь-який момент доби одна з шести груп обов'язково має бути без світла.

Як довго триває одна черга

Тривалість одного відключення — до чотирьох годин на добу.

Дві черги: приблизно 8 годин відключення на добу.

Три черги: приблизно 12 годин відключення на добу.

Чотири черги: понад 12 годин відключення на добу.

П'ять і шість черг: одночасне вимкнення всіх черг вказує на екстрені вимкнення, коли стандартні графіки не працюють.

Графіки можуть мати такий вигляд

Або так

Часто в одному під'їзді можуть бути різні черги, якщо вони під'єднані до різних ліній.

Такий підхід дає змогу не відключати всіх підряд і зберегти світло для більшої кількості людей.

Зараз в Україні найчастіше застосовуються від однієї до 3,5 черг.

Хто визначає кількість черг

Кількість черг визначає "Укренерго", державний оператор енергосистеми, який відповідає за утримання енергобалансу в країні.

Де дивитися чергу вимкнення

Свою чергу можна на сайті або в чат-боті регіонального обленерго. Графіки вимкнення світла публікує ДТЕК, а також місцеві пабліки. Час і тривалість відключення можуть оновлюватися залежно від ситуації в системі.

Нагадаємо, глава Кабміну Юлія Свириденко після зустрічі з головами обласних військових адміністрацій, де обговорювали проблему енергопостачання, заявила, що уряд розробляє шляхи скорочення відключень світла, і, можливо, вже незабаром його буде більше в будинках українців.

