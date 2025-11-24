ДТЕК опублікував графіки відключень на 25 листопада: світла не буде по 8 годин

Енергетики вимушені вимикати світло через ракетно-дронові атаки РФ. Але на 25 листопада графіки відключень дещо пом'якшили.

У вівторок, 25 листопада, в усіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії. ДТЕК опублікував графіки.

Графіки відключень світла будуть застосовуватися обсягом від 0,5 до 2,5 черг протягом всієї доби 25 листопада. Крім того, паралельно будуть діяти обмеження потужності для промислових споживачів.

Причина запровадження обмежень та сама, що і раніше: наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на українські енергооб’єкти.

Графіки відключень світла в Києві на 25 листопада

Графіки відключень світла на 25 листопада для 1-3 черг у Києві Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла на 25 листопада для 4-6 черг у Києві Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла в Київській області на 25 листопада

Графіки відключень світла на 25 листопада для 1-3 черг у Київській області Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла на 25 листопада для 4-6 черг у Київській області Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла в Одеській області на 25 листопада

Графіки відключень світла на 25 листопада для 1-3 черг у Одеській області Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла на 25 листопада для 4-6 черг у Одеській області Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла в Дніпропетровській області на 25 листопада

Фото: ДТЕК

Фото: ДТЕК

Раніше у ДТЕК пояснили, що таке черги вимкнення світла, як вони розраховуються і скільки тривають.

А в компанії Yasno пояснили, чому сума у платіжках не зменшується навіть тоді, коли тривають відключення світла.