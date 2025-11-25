"Отключения неизбежны": эксперт объяснил, где зимой будет сложная ситуация со светом (видео)

После очередной ночной атаки россиян на энергетическую инфраструктуру Украины эксперты прогнозируют усиление отключений электроэнергии уже в ближайшее время. В нынешних условиях пройти эту зиму без ограничений электроснабжения практически невозможно, особенно для Киева и восточных регионов.

Как сообщил в эфире "24 канала" директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, в случае продолжения регулярных ударов по энергосистеме Украина выйдет на средний уровень отключений в пределах двух-четырех очередей в сутки. Прежде всего это коснется Киева, восточных областей и, вероятно, Одесской области. Зато в западных регионах ситуация будет несколько легче — в частности в Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской областях. По словам эксперта, это связано с особенностями конфигурации украинской энергосистемы.

Он отметил, что сразу после массированных обстрелов графики отключений традиционно усиливаются. Причина в том, что атомные энергоблоки вынужденно разгружаются для стабилизации системы, а возвращение их в работу происходит постепенно, с учетом текущего технического состояния сети. Параллельно продолжаются аварийные и восстановительные работы на объектах "Укрэнерго", теплоэлектростанциях и других элементах энергосистемы.

Впрочем, по оценке Омельченко, скорость восстановления не успевает за масштабами разрушений. Особенно критической является ситуация в секторе тепловой и гидрогенерации, которые получили значительные повреждения и фактически выведены из строя во многих регионах. Сейчас основой энергосистемы остаются атомная генерация, децентрализованные источники питания и импорт электроэнергии из-за рубежа.

Эксперт подчеркнул, что сценария прохождения зимы без отключений уже фактически не существует. По его словам, ситуация будет развиваться "синусоидально": после каждой атаки уровень ограничений будет резко расти, далее постепенно стабилизироваться, однако последующие удары снова будут ухудшать состояние энергосистемы.

Комментируя последствия очередной атаки, Омельченко отметил, что сейчас идет сбор и анализ информации, а более подробные данные должны обнародовать в "Укрэнерго". В то же время уже известно, что враг целился в объекты энергетической инфраструктуры Киева и Киевской области, а также в энергообъекты в других регионах Украины, в частности в теплоэлектростанции, ТЭЦ и подстанции компании "Укрэнерго".

Отдельно эксперт обратил внимание на главные риски для городов и общин в случае длительных отключений. Наибольшей угрозой он назвал нарушение систем теплоснабжения в зимний период, особенно в крупных городах, где почти нет альтернативных источников обогрева. Также критически важным остается стабильное энергообеспечение водоканалов и других объектов критической инфраструктуры.

По словам Омельченко, вопрос резервного питания для систем водоснабжения и теплоснабжения должен стать одним из ключевых приоритетов для местной власти и государства в целом, ведь именно это позволит уменьшить риски техногенных и гуманитарных кризисов в период пиковых нагрузок зимой.

Ранее Фокус писал, что ситуация с энергетикой в Украине остается сложной, ведь враг постоянно атакует электростанции и линии энергопередач. Энергетикам удается улучшать ситуацию, впрочем, вероятно, длительные отключения электроэнергии будут с Украиной до весны.

Также сообщалось, что 25 ноября после ночной ракетно-дроновой атаки на Киев и Киевскую область было принято решение о введении аварийных отключений, однако впоследствии их отменили.