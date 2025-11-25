"Відключення неминучі": експерт пояснив, де взимку буде складна ситуація зі світлом (відео)

Після чергової нічної атаки росіян на енергетичну інфраструктуру України експерти прогнозують посилення відключень електроенергії вже найближчим часом. За нинішніх умов пройти цю зиму без обмежень електропостачання практично неможливо, особливо для Києва та східних регіонів.

Як повідомив в ефірі "24 каналу" директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, у разі продовження регулярних ударів по енергосистемі Україна вийде на середній рівень відключень у межах двох–чотирьох черг на добу. Насамперед це торкнеться Києва, східних областей і, ймовірно, Одещини. Натомість у західних регіонах ситуація буде дещо легшою — зокрема в Івано-Франківській, Тернопільській та Львівській областях. За словами експерта, це пов’язано з особливостями конфігурації української енергосистеми.

Він наголосив, що одразу після масованих обстрілів графіки вимкнень традиційно посилюються. Причина в тому, що атомні енергоблоки вимушено розвантажуються для стабілізації системи, а повернення їх у роботу відбувається поступово, з урахуванням поточного технічного стану мережі. Паралельно тривають аварійні та відновлювальні роботи на об’єктах "Укренерго", теплоелектростанціях та інших елементах енергосистеми.

Втім, за оцінкою Омельченка, швидкість відновлення не встигає за масштабами руйнувань. Особливо критичною є ситуація у секторі теплової та гідрогенерації, які зазнали значних пошкоджень і фактично виведені з ладу в багатьох регіонах. Наразі основою енергосистеми залишаються атомна генерація, децентралізовані джерела живлення та імпорт електроенергії з-за кордону.

Експерт підкреслив, що сценарію проходження зими без відключень уже фактично не існує. За його словами, ситуація розвиватиметься "синусоїдально": після кожної атаки рівень обмежень різко зростатиме, далі поступово стабілізуватиметься, однак наступні удари знову погіршуватимуть стан енергосистеми.

Коментуючи наслідки чергової атаки, Омельченко зазначив, що наразі триває збір та аналіз інформації, а більш детальні дані мають оприлюднити в "Укренерго". Водночас уже відомо, що ворог цілився в об’єкти енергетичної інфраструктури Києва та Київської області, а також в енергооб’єкти в інших регіонах України, зокрема в теплоелектростанції, ТЕЦ та підстанції компанії "Укренерго".

Окремо експерт звернув увагу на головні ризики для міст і громад у разі тривалих відключень. Найбільшою загрозою він назвав порушення систем теплопостачання в зимовий період, особливо у великих містах, де майже немає альтернативних джерел обігріву. Також критично важливим залишається стабільне енергозабезпечення водоканалів та інших об’єктів критичної інфраструктури.

За словами Омельченка, питання резервного живлення для систем водопостачання та теплопостачання має стати одним із ключових пріоритетів для місцевої влади та держави загалом, адже саме це дозволить зменшити ризики техногенних і гуманітарних криз у період пікових навантажень узимку.

Раніше Фокус писав, що ситуація з енергетикою в Україні залишається складною, адже ворог постійно атакує електростанції та лінії енергопередач. Енергетикам вдається покращувати ситуацію, утім, ймовірно, тривалі відключення електроенергії будуть з Україною до весни.

Також повідомлялося, що 25 листопада після нічної ракетно-дронової атаки на Київ та Київську область було ухвалено рішення про запровадження аварійних відключень, однак згодом їх скасували.