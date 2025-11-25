У Києві скасували екстрені відключення електроенергії — які графіки діють

Екстрені відключення, які були запроваджені на лівому березі Києва, після нічної ракетно-дронової атаки росіян, були скасовані.

Тепер столиця має повернутися до стабілізаційних графіків відключень. Про це повідомили в пресслужбі ДТЕК.

Аварійні відключення

Аварійні відключення були застосовані на лівому березі Києва, а також у також Бориспільському та Броварському районі Київської області після російського обстрілу.

У ДТЕК пояснили, чому аварійні відключення застосовувалися тільки на лівому березі застосовані через те, що там виникло серйозне перевантаження мереж. Натомість на правому березі ситуація стабільна, через що діяли стабілізаційні графіки.

Після скасування аварійних відключень Київ має повернутися до стабілізаційних відключень.

При цьому про скасування аварійних відключень у Київській області наразі не повідомлялося.

Крім того "Укренерго" обіцяло, що в областях, де застосовували аварійні відключення, обмеження будуть замінені на збільшений, порівняно з попереднім прогнозом, обсяг застосування графіків погодинних відключень.

Наразі в ДТЕК не повідомляли про оновлення графіків для Києва або Київщини.

24 листопада, до російського обстрілу, внаслідок якого було пошкоджено енергосистему України, опублікували графіки відключення електроенергії на 25 листопада.

Графіки у Києві

Станом на зараз діють графіки, які були оголошені 24 листопада.

Графіки відключень світла на 25 листопада для 1-3 черг у Києві Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла на 25 листопада для 4-6 черг у Києві Фото: ДТЕК

Відключення світла у Київській області

На Київщині також діють графіки, про які оголосили вчора.

Графіки відключень світла на 25 листопада для 1-3 черг у Київській області Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла на 25 листопада для 4-6 черг у Київській області Фото: ДТЕК

Нагадаємо, що експерт пояснив, що навіть попри те, що енергетикам вдається покращувати ситуацію, утім тривалі відключення електроенергії можуть бути з Україною до весни.

У ніч на 25 листопада окупанти завдали ракетно-дронового удару по Києву. Основною ціллю була енергетика Києва, але найбільше постраждала енергетична система на лівому березі.

Нагадаємо, що далеко не всі розуміють, що таке черги вимкнення світла, як вони розраховуються і скільки тривають. Тож у ДТЕК пояснили, як розібратися з тим, яка черга відключень у вас.