Чому аварійні відключення застосували тільки на лівому березі Києва — у ДТЕК пояснили

Після нічної ракетно-дронової атаки на Київ та Київську область було ухвалено рішення про запровадження аварійних відключень. Водночас це рішення стосується тільки лівого берега Києва, а також Бориспільського та Броварського районів Київської області, які теж розташовані на лівому березі Дніпра.

Водночас на правому березі зараз діють звичайні стабілізаційні графіки відключення світла. У компанії ДТЕК пояснили, чому так відбувається.

Там нагадали, що Росія завдала масованого удару по Києву, а основною ціллю була енергосистема столиці. РФ випустила 22 ракети та понад 460 дронів.

"На лівому березі столиці після атаки виникло серйозне перевантаження мереж. Тому там діють екстрені відключення — без графіка, щоб втримати систему від аварій. На правому березі ситуація стабільніше — там, як і раніше, працюють графіки", — заявили в ДТЕК.

Водночас енергетики вже зараз працюють над тим, щоб вирівняти навантаження та повернути всім світло якомога швидше.

Відео дня

В "Укренерго" повідомляли, що аварійні відключення застосовувалися у Києві та Харківській, Полтавській і Сумській областях. Це стало наслідком ракетно-дронової атаки РФ по енергосистемі України.

Надалі обмеження в усіх вказаних регіонах будуть замінені на збільшений, порівняно з попереднім прогнозом, обсяг застосування графіків погодинних відключень. А в решті областей діятимуть ГПВ обсягом від 0,5 до 2,5 черг.

Раніше експерт пояснив, що тривалі відключення електроенергії будуть з Україною до весни. Причиною цього є не недостатня генерація, а проблема з тим, щоб транспортувати електроенергію між регіонами. Згодом до цього можуть додатися і проблеми з нестачею електроенергії через морози.

Нагадаємо, в компанії Yasno пояснили, як можна зекономити під час відключень електроенергії. Водночас там зазначили, що якщо не змінити підхід до використання світла, то суми в платіжках не змінюватимуться навіть попри тривалі відключення електроенергії.