Почему аварийные отключения применили только на левом берегу Киева — в ДТЭК объяснили

После ночной ракетно-дроновой атаки на Киев и Киевскую область было принято решение о введении аварийных отключений. В то же время это решение касается только левого берега Киева, а также Бориспольского и Броварского района Киевской области, которые тоже расположены на левом берегу Днепра.

При этом на правом берегу сейчас действуют обычные стабилизационные графики отключения света. В компании ДТЭК объяснили, почему так происходит.

Там напомнили, что Россия нанесла массированный удар по Киеву, а основной целью была энергосистема столицы. РФ выпустила 22 ракеты и более 460 дронов.

"На левом берегу столицы после атаки возникла серьезная перегрузка сетей. Поэтому там действуют экстренные отключения — без графика, чтобы удержать систему от аварий. На правом берегу ситуация стабильнее — там по-прежнему работают графики", — заявили в ДТЭК.

При этом энергетики уже сейчас работают над тем, чтобы выровнять нагрузку и вернуть всем свет как можно быстрее.

В "Укрэнерго" сообщали, что аварийные отключения применялись в Киеве и Харьковской, Полтавской и Сумской областях. Это стало следствием ракетно-дроновой атаки РФ по энергосистеме Украины.

В дальнейшем ограничения во всех указанных регионах будут заменены на увеличенный, по сравнению с предыдущим прогнозом, объем применения графиков почасовых отключений. А в остальных областях будут действовать ГПВ объемом от 0,5 до 2,5 очередей.

Ранее эксперт объяснил, что длительные отключения электроэнергии будут с Украиной до весны. Причиной этого является не недостаточная генерация, а проблема с тем, чтобы транспортировать электроэнергию между регионами. Впоследствии к этому могут добавиться и проблемы с нехваткой электроэнергии из-за морозов.

Напомним, в компании Yasno объяснили, как можно сэкономить во время отключений электроэнергии. В то же время там отметили, что если не изменить подход к использованию света, то суммы в платежках не будут меняться даже несмотря на длительные отключения электроэнергии.