В Киеве отменили экстренные отключения электроэнергии — какие графики действуют

Экстренные отключения, которые были введены на левом берегу Киева, после ночной ракетно-дроновой атаки россиян, были отменены.

Теперь столица должна вернуться к стабилизационным графикам отключений. Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.

Аварийные отключения

Аварийные отключения были применены на левом берегу Киева, а также в также Бориспольском и Броварском районе Киевской области после российского обстрела.

В ДТЭК объяснили, почему аварийные отключения применялись только на левом берегу применены из-за того, что там возникла серьезная перегрузка сетей. Зато на правом берегу ситуация стабильная, из-за чего действовали стабилизационные графики.

После отмены аварийных отключений Киев должен вернуться к стабилизационным отключениям.

При этом об отмене аварийных отключений в Киевской области пока не сообщалось.

Відео дня

Кроме того "Укрэнерго" обещало, что в областях, где применяли аварийные отключения, ограничения будут заменены на увеличенный, по сравнению с предыдущим прогнозом, объем применения графиков почасовых отключений.

Сейчас в ДТЭК не сообщали об обновлении графиков для Киева или Киевской области.

24 ноября, до российского обстрела, в результате которого была повреждена энергосистема Украины, опубликовали графики отключения электроэнергии на 25 ноября.

Графики в Киеве

По состоянию на сейчас действуют графики, которые были объявлены 24 ноября.

Графики отключений света на 25 ноября для 1-3 очередей в Киеве Фото: ДТЭК

Графики отключений света на 25 ноября для 4-6 очередей в Киеве Фото: ДТЭК

Отключение света в Киевской области

На Киевщине также действуют графики, о которых объявили вчера.

Графики отключений света на 25 ноября для 1-3 очередей в Киевской области Фото: ДТЭК

Графики отключений света на 25 ноября для 4-6 очередей в Киевской области Фото: ДТЭК

Напомним, что эксперт пояснил, что даже несмотря на то, что энергетикам удается улучшать ситуацию, впрочем длительные отключения электроэнергии могут быть с Украиной до весны.

В ночь на 25 ноября оккупанты нанесли ракетно-дроновой удар по Киеву. Основной целью была энергетика Киева, но больше всего пострадала энергетическая система на левом берегу.

Напомним, что далеко не все понимают, что такое очереди отключения света, как они рассчитываются и сколько длятся. Поэтому в ДТЭК объяснили, как разобраться с тем, какая очередь отключений у вас.