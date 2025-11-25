Отключение света: в ДТЭК обновили графики для Киева и области (таблицы)

В ДТЭК опубликовали обновленный график отключения света на 25 ноября для жителей Киева и Киевской области. В "Укрэнерго" предупреждали, что в результате ударов ВС РФ объем ограничений увеличится.

В Киеве меньше всего часов со светом в течение суток будут иметь потребители очередей 6.2 (11 "обесточенных" часов) и 4,2 (10,5 часа). Об этом известно из обновленного графика отключения света на 25 ноября для столицы, опубликованного ДТЭК.

Также компания обнародовала обновленный график отключения света на 25 ноября для Киевской области.

Почему изменили график отключения света на 25 ноября

В НЭК "Укрэнерго" информировали, что в результате ночного обстрела и предыдущих атак ВС РФ в Киеве и Харьковской, Полтавской и Сумской областях вынужденно применяли аварийные обесточивания. После этого для всех регионов увеличили отключения света по графикам.

"Необходимость в экономном потреблении электроэнергии сегодня сохраняется. Пожалуйста, ограничьте пользование мощными электроприборами. По возможности, перенесите энергоемкие процессы на ночные часы — после 22:00. Экономное потребление электроэнергии будет способствовать меньшей продолжительности вынужденных отключений", — отметили энергетики.

Напомним, в Харькове 25 ноября ввели график подачи воды. В части районов города наблюдается временное снижение давления из-за повреждения инфраструктуры российскими беспилотниками.

В результате ночной атаки ВС РФ в Киеве погибли семь человек, также известно о 20 пострадавших, в том числе раненом ребенке. В столице повреждены многоэтажки и гражданские объекты.