Відключення світла: у ДТЕК оновили графіки для Києва та області (таблиці)

У ДТЕК опублікували оновлений графік відключення світла на 25 листопада для жителів Києва та Київської області. В "Укренерго" попереджали, що внаслідок ударів ЗС РФ обсяг обмежень збільшиться.

У Києві найменше годин зі світлом протягом доби матимуть споживачі черг 6.2 (11 "знеструмлених" годин) та 4,2 (10,5 години). Про це відомо з оновленого графіка відключення світла на 25 листопада для столиці, опублікованого ДТЕК.

Графік планових відключень у Києві Фото: ДТЕК

"В разі змін, будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі.

Також компанія оприлюднила оновлений графік відключення світла на 25 листопада для Київської області.

Графік планових відключень у Київській області Фото: ДТЕК

Чому змінили графік відключення світла на 25 листопада

У НЕК "Укренерго" інформували, що внаслідок нічного обстрілу та попередніх атак ЗС РФ у Києві та Харківській, Полтавській і Сумській областях вимушено застосовували аварійні знеструмлення. Після цього для всіх регіонів збільшили відключення світла за графіками.

"Необхідність в ощадливому споживанні електроенергії сьогодні зберігається. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами. За можливості, перенесіть енергоємні процеси на нічні години – після 22:00. Ощадливе споживання електроенергії сприятиме меншій тривалості вимушених відключень", — наголосили енергетики.

Нагадаємо, у Харкові 25 листопада запровадили графік подачі води. У частині районів міста спостерігається тимчасове зниження тиску через пошкодження інфраструктури російськими безпілотниками.

Внаслідок нічної атаки ЗС РФ у Києві загинули семеро осіб, також відомо про 20 постраждалих, зокрема поранену дитину. У столиці пошкоджені багатоповерхівки та цивільні об’єкти.