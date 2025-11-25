Відключення світла: у ДТЕК оновили графіки для Києва та області (таблиці)
У ДТЕК опублікували оновлений графік відключення світла на 25 листопада для жителів Києва та Київської області. В "Укренерго" попереджали, що внаслідок ударів ЗС РФ обсяг обмежень збільшиться.
У Києві найменше годин зі світлом протягом доби матимуть споживачі черг 6.2 (11 "знеструмлених" годин) та 4,2 (10,5 години). Про це відомо з оновленого графіка відключення світла на 25 листопада для столиці, опублікованого ДТЕК.
"В разі змін, будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі. Підписуйтесь та поділіться, будь ласка, з родичами та друзями", — додали у компанії.
Також компанія оприлюднила оновлений графік відключення світла на 25 листопада для Київської області.
Чому змінили графік відключення світла на 25 листопада
У НЕК "Укренерго" інформували, що внаслідок нічного обстрілу та попередніх атак ЗС РФ у Києві та Харківській, Полтавській і Сумській областях вимушено застосовували аварійні знеструмлення. Після цього для всіх регіонів збільшили відключення світла за графіками.
"Необхідність в ощадливому споживанні електроенергії сьогодні зберігається. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами. За можливості, перенесіть енергоємні процеси на нічні години – після 22:00. Ощадливе споживання електроенергії сприятиме меншій тривалості вимушених відключень", — наголосили енергетики.
Нагадаємо, у Харкові 25 листопада запровадили графік подачі води. У частині районів міста спостерігається тимчасове зниження тиску через пошкодження інфраструктури російськими безпілотниками.
Внаслідок нічної атаки ЗС РФ у Києві загинули семеро осіб, також відомо про 20 постраждалих, зокрема поранену дитину. У столиці пошкоджені багатоповерхівки та цивільні об’єкти.