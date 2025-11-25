Новое жилье для ВПЛ: кто может получить 2 млн гривен на покупку недвижимости

С 1 декабря стартует прием заявок по новой жилищной программе для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) со временно оккупированных территорий (ВОТ).

Эта программа предусматривает предоставление ваучеров на сумму 2 млн грн на человека для приобретения дома, сообщили в Министерстве развития общин и территорий Украины.

По информации ведомства, первыми программой смогут воспользоваться ВПЛ с ВОТ, имеющие отдельный статус участника боевых действий или человека с инвалидностью в результате войны, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины с 2014 года.

Сначала заявление можно будет подать только через мобильное приложение "Дія", а затем – в ЦНАПах или через нотариуса.

"С заявлениями будут работать комиссии, находящиеся именно по месту фактического жительства заявителя, указанного в справке ВПЛ", – подчеркнули в министерстве.

Пособие по новому компоненту "єВідновлення" направляется на приобретение жилья для иц, чьи дома остались на ВОТ. По этой программе не проводится проверка состояния жилья, подтверждение права собственности, но данные об имеющемся жилье на ВОТ должны быть указаны в заявке.

В то же время члены комиссии будут проверять наличие статуса ВПЛ с предыдущим местом регистрации на ВОТ, отдельного статуса участника боевых действий или лица с инвалидностью в результате войны.

В Минразвития подчеркнули, что ключевым условием участия в программе является отсутствие у заявителя и его семьи (супруг и несовершеннолетние дети) другого жилья на подконтрольной Украине территории и отсутствие ранее полученной государственной жилищной помощи.

Детали работы программы в министерстве пообещали разъяснить дополнительно.

Напомним, еще в июне стало известно, что Украина вместе со Всемирным банком готовит программу для переселенцев, которая позволит приобрести жилье взамен утраченного. Помощь будут предоставлять поэтапно: сначала участникам боевых действий и семьям погибших, далее людям с инвалидностью, многодетным семьям и детям-сиротам, а затем другим категориям ВПЛ.

Ранее сообщалось, что с 1 июля 2025 года внутренне перемещенные лица в Украине проходят дополнительные проверки для получения государственных выплат. Основным условием является проживание в Украине, а статус ВПЛ могут получить жители 13 областей, в частности Донецкой, Луганской, Запорожской, Харьковской и Херсонской.