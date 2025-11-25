Нове житло для ВПО: хто може отримати 2 млн гривень на купівлю нерухомості

З 1 грудня стартує прийом заявок за новою житловою програмою для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) з тимчасово окупованих територій (ТОТ).

Ця програма передбачає надання ваучерів на суму 2 млн грн на особу для придбання будинку, повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій України.

За інформацією відомства, першими програмою зможуть скористатися ВПО з ТОТ, які мають окремий статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України з 2014 року.

Спочатку заяву можна буде подати тільки через мобільний застосунок "Дія", а потім — у ЦНАПах або через нотаріуса.

"Із заявами працюватимуть комісії, які перебувають саме за місцем фактичного проживання заявника, зазначеного в довідці ВПО", — підкреслили в міністерстві.

Відео дня

Допомога за новим компонентом "єВідновлення" спрямовується на придбання житла для осіб, чиї будинки залишилися на ТОТ. За цією програмою не проводять перевірку стану житла, підтвердження права власності, але дані про наявне житло на ТОТ мають бути зазначені в заявці.

Водночас члени комісії перевірятимуть наявність статусу ВПО з попереднім місцем реєстрації на ТОТ, окремого статусу учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни.

У Мінрозвитку наголосили, що ключовою умовою участі в програмі є відсутність у заявника та його сім'ї (чоловік і дружина та неповнолітні діти) іншого житла на підконтрольній Україні території та відсутність раніше отриманої державної житлової допомоги.

Деталі роботи програми в міністерстві пообіцяли роз'яснити додатково.

Нагадаємо, ще в червні стало відомо, що Україна разом зі Світовим банком готує програму для переселенців, яка дасть змогу придбати житло замість втраченого. Допомогу надаватимуть поетапно: спочатку учасникам бойових дій і сім'ям загиблих, далі людям з інвалідністю, багатодітним сім'ям і дітям-сиротам, а потім іншим категоріям ВПО.

Раніше повідомлялося, що з 1 липня 2025 року внутрішньо переміщені особи в Україні проходять додаткові перевірки для отримання державних виплат. Основною умовою є проживання в Україні, а статус ВПО можуть отримати жителі 13 областей, зокрема Донецької, Луганської, Запорізької, Харківської та Херсонської.