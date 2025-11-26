Графики отключений на 27 ноября: кому повезет быть со светом почти весь день

ДТЭК опубликовал графики отключений света и они гораздо приятнее тех, что были еще на прошлой неделе. Кое-где свет будут отключать только раз в день.

В четверг, 27 ноября, во всех регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии. ДТЭК опубликовал графики для четырех областей и столицы.

В Киеве продолжат выключать свет по графикам. Продолжительность одного отключения будет достигать четырех часов. Причины ограничений электроснабжения те же, что и раньше: постоянные обстрелы ВС РФ, ведь Кремль пытается нанести максимальный вред гражданскому населению.

Графики отключений света в Киеве на 27 ноября

Графики отключений света на 27 ноября для 1-3 очередей в Киеве Фото: ДТЭК

Графики отключений света на 27 ноября для 4-6 очередей в Киеве Фото: ДТЭК

Графики отключений света в Киевской области на 27 ноября

Графики отключений света на 27 ноября для 1-3 очередей в Киевской области Фото: ДТЭК

Графики отключений света на 27 ноября для 4-6 очередей в Киевской области Фото: ДТЭК

Графики отключений света в Одесской области на 27 ноября

Графики отключений света на 27 ноября для 1-3 очередей в Одесской области Фото: ДТЭК

Графики отключений света на 27 ноября для 4-6 очередей в Одесской области Фото: ДТЭК

Графики отключений света в Днепропетровской области на 27 ноября

Графики отключений света на 27 ноября для 1-3 очередей в Днепропетровской области Фото: ДТЭК

Графики отключений света на 27 ноября для 4-6 очередей в Днепропетровской области Фото: ДТЭК

Напомним, ВС РФ бьют по украинской энергетике, вызывая в регионах и столице отключения света. Специалисты предупреждают, что цены на некоторую продукцию может ощутимо вырасти, ведь производства страдают от последствий обесточивания.

Также Фокус предупреждал, какие устройства нельзя подключать к домашнему генератору.