Графики отключений на 27 ноября: кому повезет быть со светом почти весь день
ДТЭК опубликовал графики отключений света и они гораздо приятнее тех, что были еще на прошлой неделе. Кое-где свет будут отключать только раз в день.
В четверг, 27 ноября, во всех регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии. ДТЭК опубликовал графики для четырех областей и столицы.
В Киеве продолжат выключать свет по графикам. Продолжительность одного отключения будет достигать четырех часов. Причины ограничений электроснабжения те же, что и раньше: постоянные обстрелы ВС РФ, ведь Кремль пытается нанести максимальный вред гражданскому населению.
Графики отключений света в Киеве на 27 ноября
Графики отключений света в Киевской области на 27 ноября
Графики отключений света в Одесской области на 27 ноября
Графики отключений света в Днепропетровской области на 27 ноября
Напомним, ВС РФ бьют по украинской энергетике, вызывая в регионах и столице отключения света. Специалисты предупреждают, что цены на некоторую продукцию может ощутимо вырасти, ведь производства страдают от последствий обесточивания.
