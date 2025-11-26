Графіки відключень на 27 листопада: кому пощастить бути із світлом майже весь день
ДТЕК опублікував графіки відключень світла і вони набагато приємніші за ті, що були ще минулого тижня. Подекуди світло відключатимуть тільки раз на день.
У четвер, 27 листопада, в усіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії. ДТЕК опублікував графіки для чотирьох областей та столиці.
У Києві продовжать вимикати світло за графіками. Тривалість одного відключення сягатиме чотири години. Причини обмежень електропостачання ті самі, що і раніше: постійні обстріли ЗС РФ, адже Кремль намагається завдати максимальної шкоди цивільному населенню.
Графіки відключень світла в Києві на 27 листопада
Графіки відключень світла в Київській області на 27 листопада
Графіки відключень світла в Одеській області на 27 листопада
Графіки відключень світла в Дніпропетровській області на 27 листопада
Нагадаємо, ЗС РФ б'ють по українській енергетиці, спричиняючи у регіонах і столиці відключення світла. Фахівці попереджають, що ціни на деяку продукцію може відчутно зрости, адже виробництва страждають від наслідків знеструмлень.
