Графики отключений на 29 ноября: кому повезет быть со светом почти весь день
В субботу, 29 ноября, кое-где свет будут выключать только раз в день. Но ДТЭК призывает проверять официальные каналы, ведь могут быть изменения.
В субботу, 29 ноября, во всех областях Украины продолжат действовать графики отключений света, вследствие массированных российских обстрелов объектов энергетики. ДТЭК опубликовал графики для Киева и трех областей Украины.
Причиной отключений электроэнергии являются последствия массированных ракетно-дронных ударов России по украинской энергетике.
Графики отключений света в Киеве на 29 ноября
Графики отключений света в Киевской области на 29 ноября
Графики отключений света в Одесской области на 29 ноября
Графики отключений света в Днепропетровской области на 29 ноября
Напомним, Фокус рассказывал, что ситуация с электроэнергией в Украине может улучшиться. Все из-за того, что на всех подконтрольных украинскому правительству атомных электростанциях — Хмельницкой, Ровенской и Южноукраинской — производство электроэнергии почти вернулось к норме.
А председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко предупредил, что он ожидает больший дефицит электроэнергии с наступлением холодов. Он также отметил, что отключения света на 14-16 часов затянутся вплоть до марта.