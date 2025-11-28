Графики отключений на 29 ноября: кому повезет быть со светом почти весь день

В субботу, 29 ноября, кое-где свет будут выключать только раз в день. Но ДТЭК призывает проверять официальные каналы, ведь могут быть изменения.

В субботу, 29 ноября, во всех областях Украины продолжат действовать графики отключений света, вследствие массированных российских обстрелов объектов энергетики. ДТЭК опубликовал графики для Киева и трех областей Украины.

Причиной отключений электроэнергии являются последствия массированных ракетно-дронных ударов России по украинской энергетике.

Графики отключений света в Киеве на 29 ноября

Графики отключений света на 29 ноября для 1-3 очередей в Киеве Фото: ДТЭК

Графики отключений света на 29 ноября для 4-6 очередей в Киеве Фото: ДТЭК

Графики отключений света в Киевской области на 29 ноября

Графики отключений света на 29 ноября для 1-3 очередей в Киевской области Фото: ДТЭК

Графики отключений света на 29 ноября для 4-6 очередей в Киевской области Фото: ДТЭК

Графики отключений света в Одесской области на 29 ноября

Графики отключений света на 29 ноября для 1-3 очередей в Одесской области Фото: ДТЭК

Графики отключений света на 29 ноября для 4-6 очередей в Одесской области Фото: ДТЭК

Графики отключений света в Днепропетровской области на 29 ноября

Графики отключений света на 29 ноября для 1-3 очередей в Днепропетровской области Фото: ДТЭК

Графики отключений света на 29 ноября для 4-6 очередей в Днепропетровской области Фото: ДТЭК

Напомним, Фокус рассказывал, что ситуация с электроэнергией в Украине может улучшиться. Все из-за того, что на всех подконтрольных украинскому правительству атомных электростанциях — Хмельницкой, Ровенской и Южноукраинской — производство электроэнергии почти вернулось к норме.какие устройства нельзя подключать к домашнему генератору.

А председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко предупредил, что он ожидает больший дефицит электроэнергии с наступлением холодов. Он также отметил, что отключения света на 14-16 часов затянутся вплоть до марта.