Света будет больше: на всех АЭС производство электроэнергии вернулось к норме, — МАГАТЭ

Ситуация с электроэнергией в Украине может улучшиться. Все потому, что на всех подконтрольных украинскому правительству атомных электростанциях — Хмельницкой, Ривненской и Южноукраинской — производство электроэнергии почти вернулось к норме.

Сейчас все, кроме одного, энергоблоки работают на полную мощность, кроме того, все высоковольтные линии электропередач, потерянные во время атак, были восстановлены. Об этом сообщает МАГАТЭ.

Вскоре ожидается проведение миссии, во время которой эксперты МАГАТЭ оценят повреждения атомных электростанций в результате российских обстрелов, и как последствия могут повлиять на работу АЭС.

Кроме того МАГАТЭ отправило направило персонал на Чернобыльскую АЭС для проведения оценки поврежденного Нового безопасного конфайнмента после удара беспилотника в феврале 2025-го года.

"Хотя февральский удар дрона не привел к выбросу радиоактивных материалов, он нанес значительные структурные повреждения, что повлияло на проектную функцию содержания НБК и прогнозируемый срок службы. Во время миссии команда МАГАТЭ рассмотрит меры, которые сейчас принимаются для уменьшения рисков, и обсудит планы станции по восстановлению функциональности НБК и решения любых потенциальных проблем ядерной безопасности", — сообщили в МАГАТЭ.

Напомним, что председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко предупредил, что он ожидает больший дефицит электроэнергии с наступлением холодов. Он также отметил, что отключения света на 14-16 часов затянутся вплоть до марта.

Также народный депутат Украины от фракции "Голос" и член Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Инна Совсун отметила, что несмотря на улучшение ситуации в энергетике в последние дни, украинцам никуда не деться от того, что в дальнейшем время отключений электроэнергии увеличится.

