Світла буде більше: на всіх АЕС виробництво електроенергії повернулося до норми, — МАГАТЕ

Ситуація з електроенергією в Україні може покращитися. Усе через те, що на всіх підконтрольних українському уряді атомних електростанціях — Хмельницькій, Рівненській та Південноукраїнській — виробництво електроенергії майже повернулося до норми.

Наразі всі, крім одного, енергоблоки працюють на повну потужність.Крім того, всі високовольтні лінії електропередач, втрачені під час атак, були відновлені. Про це повідомляє МАГАТЕ.

Незабаром очікується проведення місія, під час якої експерти МАГАТЕ оцінять пошкодження атомних електростанцій внаслідок російських обстрілів, та як наслідки можуть вплинути на роботу АЕС.

Крім того МАГАТЕ відправило направило персонал на Чорнобильську АЕС для проведення оцінки пошкодженого Нового безпечного конфайнменту після удару безпілотника у лютому 2025-го року.

"Хоча лютневий удар дрона не призвів до викиду радіоактивних матеріалів, він завдав значних структурних пошкоджень, що вплинуло на проектну функцію утримання НБК та прогнозований термін служби. Під час місії команда МАГАТЕ розгляне заходи, що зараз вживаються для зменшення ризиків, та обговорить плани станції щодо відновлення функціональності НБК та вирішення будь-яких потенційних проблем ядерної безпеки", — повідомили в МАГАТЕ.

Нагадаємо, що голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко попередив, що він очікує більший дефіцит електроенергії з настанням холоду. Він також зазначив, що відключення світла на 14–16 годин затягнуться аж до березня.

Також народна депутатка України від фракції "Голос" і членкиня Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Інна Совсун зазначила, що попри покращення ситуації в енергетиці в останні дні, українцям нікуди не подітися від того, що надалі час відключень електроенергії збільшиться.

У ДТЕК розповіли, які графіки електроенергії діятимуть 28 листопада.