Графіки відключень на 29 листопада: кому пощастить бути зі світлом майже весь день

У суботу, 29 листопада, подекуди світло виключатимуть лише раз на день. Але ДТЕК закликає перевіряти офіційні канали, адже можуть бути зміни.

У суботу, 29 листопада, в усіх областях України продовжать діяти графіки відключень світла, внаслідок масованих російських обстрілів об'єктів енергетики. ДТЕК опублікував графіки для Києва та трьох областей України.

Причиною відключень електроенергії є наслідки масованих ракетно-дронових ударів Росії по українській енергетиці.

Графіки відключень світла в Києві на 29 листопада

Графіки відключень світла на 29 листопада для 1-3 черг у Києві Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла на 29 листопада для 4-6 черг у Києві Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла в Київській області на 29 листопада

Графіки відключень світла на 29 листопада для 1-3 черг у Київській області Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла на 29 листопада для 4-6 черг у Київській області Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла в Одеській області на 29 листопада

Графіки відключень світла на 29 листопада для 1-3 черг у Одеській області Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла на 29 листопада для 4-6 черг у Одеській області Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла в Дніпропетровській області на 29 листопада

Графіки відключень світла на 29 листопада для 1-3 черг у Дніпропетровській області Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла на 29 листопада для 4-6 черг у Дніпропетровській області Фото: ДТЕК

Нагадаємо, Фокус розповідав, що ситуація з електроенергією в Україні може покращитися. Усе через те, що на всіх підконтрольних українському уряді атомних електростанціях — Хмельницькій, Рівненській та Південноукраїнській — виробництво електроенергії майже повернулося до норми.які пристрої не можна підключати до домашнього генератора.

Відео дня

А голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко попередив, що він очікує більший дефіцит електроенергії з настанням холоду. Він також зазначив, що відключення світла на 14–16 годин затягнуться аж до березня.