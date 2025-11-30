"Повреждения были значительные": ДТЭК обнародовал графики отключения света на 1 декабря

В первый день зимы во всех областях Украины будут применены графики отключений света, в частности киевлянам придется сидеть без света минимум по 4 часа, а в Одесской области — местами по 7 часов.

В понедельник, 1 декабря, из-за дефицита электроэнергии, вызванного российскими ударами по энергетике, бытовых потребителей будут отключать от поставок света. Некоторым украинцам отключат электроэнергию только раз, а некоторым придется посидеть без света трижды за сутки.

В то же время в ДТЭК напоминают периодически проверять их официальные каналы, ведь возможны положительные изменения.

Графики отключений света в Киеве на 1 декабря

Графики отключений света на 1 декабря для 1-3 очередей в Киеве Фото: ДТЭК

График отключения света на 1 декабря для 4-6 очередей в Киеве для 4-6 очередей Фото: ДТЭК

В то же время в ДТЭК сообщили, что жители Голосеевского и Соломенского района Киева, которым отключили электроэнергию после ночных обстрелов россиян, снова со светом.

"Повреждения были значительные, поэтому восстановление заняло время", — отметили в компании.

Графики отключений света в Киевской области на 1 декабря

График отключения света на 1 декабря для 1-3 очередей в Киевской области Фото: ДТЭК

График отключения света на 1 декабря для 4-6 очередей в Киевской области Фото: ДТЭК

Графики отключений света в Одесской области на 1 декабря

График отключения света на 1 декабря для 1-3 очередей в Одесской области Фото: ДТЭК

График отключения света на 1 декабря для 4-6 очередей в Одесской области Фото: ДТЭК

Графики отключений света в Днепропетровской области на 1 декабря

График отключения света на 1 декабря для 1-3 очередей в Днепропетровской области Фото: ДТЭК

График отключения света на 1 декабря для 4-6 очередей в Днепропетровской области Фото: ДТЭК

Напомним, в результате ночного обстрела Киева 29 ноября, в столице погибли два человека, а несколько районов Киева остались без отопления.

Фокус также писал о том, что на всех украинских АЭС производство электроэнергии вернулось к норме.