"Пошкодження були значні": ДТЕК оприлюднив графіки відключення світла на 1 грудня
У перший день зими в усіх областях України будуть застосовані графіки відключень світла, зокрема киянам доведеться сидіти без світла щонайменше по 4 години, а на Одещині — подекуди по 7 годин.
У понеділок, 1 грудня, через дефіцит електроенергії, спричинений російськими ударами по енергетиці, побутових споживачів відмикатимуть від постачання світла. Деяким українцям вимкнуть електроенергію лише раз, а деяким доведеться посидіти без світла тричі за добу.
Водночас у ДТЕК нагадують періодично перевіряти їх офіційні канали, адже можливі позитивні зміни.
Графіки відключень світла в Києві на 1 грудня
Водночас у ДТЕК повідомили, що мешканці Голосіївського та Соломʼянського району Києва, яким вимкнули електроенергії після нічних обстрілів росіян, знову зі світлом.
"Пошкодження були значні, тож відновлення зайняло час", — зазначили в компанії.
Графіки відключень світла в Київській області на 1 грудня
Графіки відключень світла в Одеській області на 1 грудня
Графіки відключень світла у Дніпропетровській області на 1 грудня
Нагадаємо, внаслідок нічного обстрілу Києва 29 листопада, в столиці загинули двоє людей, а кілька районів Києва лишились без опалення.
Фокус також писав про те, що на всіх українських АЕС виробництво електроенергії повернулося до норми.