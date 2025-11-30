"Пошкодження були значні": ДТЕК оприлюднив графіки відключення світла на 1 грудня

У перший день зими в усіх областях України будуть застосовані графіки відключень світла, зокрема киянам доведеться сидіти без світла щонайменше по 4 години, а на Одещині — подекуди по 7 годин.

У понеділок, 1 грудня, через дефіцит електроенергії, спричинений російськими ударами по енергетиці, побутових споживачів відмикатимуть від постачання світла. Деяким українцям вимкнуть електроенергію лише раз, а деяким доведеться посидіти без світла тричі за добу.

Водночас у ДТЕК нагадують періодично перевіряти їх офіційні канали, адже можливі позитивні зміни.

Графіки відключень світла в Києві на 1 грудня

Графіки відключень світла на 1 грудня для 1-3 черг у Києві Фото: ДТЕК

Графік відключення світла на 1 грудня для 4-6 черг у Києві Фото: ДТЕК

Водночас у ДТЕК повідомили, що мешканці Голосіївського та Соломʼянського району Києва, яким вимкнули електроенергії після нічних обстрілів росіян, знову зі світлом.

"Пошкодження були значні, тож відновлення зайняло час", — зазначили в компанії.

Відео дня

Графіки відключень світла в Київській області на 1 грудня

Графік відключення світла на 1 грудня для 1-3 черг у Київській області Фото: ДТЕК

Графік відключення світла на 1 грудня для 4-6 черг у Київській області Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла в Одеській області на 1 грудня

Графік відключення світла на 1 грудня для 1-3 черг в Одеській області Фото: ДТЕК

Графік відключення світла на 1 грудня для 4-6 черг в Одеській області Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла у Дніпропетровській області на 1 грудня

Графік відключення світла на 1 грудня для 1-3 черг у Дніпропетровській області Фото: ДТЕК

Графік відключення світла на 1 грудня для 4-6 черг у Дніпропетровській області Фото: ДТЕК

Нагадаємо, внаслідок нічного обстрілу Києва 29 листопада, в столиці загинули двоє людей, а кілька районів Києва лишились без опалення.

Фокус також писав про те, що на всіх українських АЕС виробництво електроенергії повернулося до норми.