В Украине "запрещают" коньяк: что появится на полках магазинов

С 1 января 2026 года все украинские производители коньяка должны официально изменить название своего напитка на "бренди". Ведь "коньяком" имеют право называться только напитки, которые производятся во Франции.

В декабре 2025 года подходит к концу десятилетний переходный период, в течение которого украинские производители коньяка должны были сменить название напитка на бренди. Это — часть евроинтеграции Украины, об этом сообщает Forbes.

В Минэкономики уже сообщили, что позиция Министерства остается неизменной: "мы действуем в рамках международных обязательств Украины. В соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС, переходный период по использованию географического указания Cognac заканчивается 1 января 2026 года. Украина придерживается взятых на себя обязательств и движется в рамках согласованных переходных механизмов", — говорится в сообщении.

Відео дня

Коньяк является географическим указанием и официально разрешен только для напитков, изготовленных во французском регионе Коньяк. Название "cognac" зарезервировано Национальным межпрофессиональным бюро коньяка (Bureau National Interprofessionnel du Cognac) во Франции. Согласно европейским правилам, украинские производители имели 10 лет на подготовку к ребрендингу.

Изменение названия влияет на продажи и узнаваемость бренда. Аналитики прогнозируют возможное падение продаж на 25-50%, расходы на маркетинг и новые этикетки могут превысить полмиллиона евро для одной марки.

Как отметил CEO Bayadera Group Анатолий Корчинский, компания завершает производство последних партий коньяка под брендом Koblevo — 20 000 бутылок десятилетнего напитка. Он уточнил, что с января 2026 года все новые продукты уже будут маркированы как "бренди".

По данным "Укрвинпрома", в 2024 году объем производства коньяка и бренди в Украине составил 19,8 млн литров. Показатель на 11% больше, чем в 2022 году, но на 57% меньше, чем в 2013 году.

Самые мощные производители отрасли:

"Винокурня Аккермана";

"Одесский коньячный завод";

"Шабо";

"Николаевский коньячный завод" (Bayadera Group).

Война, разрушение производственных мощностей серьезно замедлили процесс ребрендинга. Так, "Винокурня Аккермана" потеряла в сентябре 2025 года около 4 000 кв. м производственных помещений и складов на территории Одесской области. Убытки оцениваются в примерно 10 млн евро. Часть производителей рассчитывала на продолжение переходного периода из-за войны и экономических трудностей.

Санкции и штрафы — что ждет нарушителей

За невыполнение требований по географическому указанию предусмотрены штрафы от 5 до 15 минимальных заработных плат. На 1 января 2026 года это составит от 43 235 до 129 705 грн за каждое нарушение, независимо от объема партии или количества бутылок.

Магазины и рестораны не несут прямой ответственности за продажу коньяка, изготовленного до 2026 года. Однако ошибочная маркировка может расцениваться как нарушение прав потребителей и наказываться штрафом до 850 грн.

Продажа коньяка будет разрешена только для тех партий, которые изготовлены и промаркированы до 1 января 2026 года, пока не исчерпаются запасы.

Настоящий коньяк Франции — какие напитки имеют право называться "коньяком"

Коньяк делают из винограда сортов Уни Блан, Фоль Бланш и Коломбар, выращенного на меловых почвах региона Коньяк. Среди самых известных:

Hennessy — один из старейших и известнейших брендов. Основанный в 1765 году, уже в 1794 году компания экспортировала коньяк в Северную Америку.

Rémy Martin — бренд с 300-летней историей, известный выдержанными коньяками высочайшего качества. До конца 1990-х Rémy Martin не выпускал VS-коньяки, ориентируясь только на премиальный сегмент.

Martell — один из старейших домов коньяка, основанный в 1715 году Жаном Мартелем. Компания входит в состав французской группы Pernod Ricard.

Courvoisier — исторически считается любимым коньяком Наполеона. Известен сложным и богатым вкусом, благородным цветом и ароматом цитрусовых и груши.

Что такое бренди и чем он отличается от коньяка и чем он отличается от коньяка

Бренди — дистиллированный напиток из виноградного или фруктового вина, выдержанный в дубовых бочках. Коньяк — это разновидность бренди с жесткими регламентами, который разрешается производить только во Франции.

Напомним, в сентябре в результате массированного удара в Одесской области пострадало предприятие Akkerman Distillery в Белгород-Днестровском районе, где изготавливают знаменитый коньяк Aznauri.

А в 2022 году мэр Новой Каховки сообщал, что российские оккупанты украли оборудование и спирт для коллекционного коньяка на коньячном заводе "Таврия".