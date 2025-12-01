В Україні "забороняють" коньяк: що зʼявиться на полицях магазинів

З 1 січня 2026 року всі українські виробники коньяку повинні офіційно змінити назву свого напою на "бренді". Адже "коньяком" мають право називатись лише напої, які виробляються у Франції.

У грудні 2025 року добігає кінця десятирічний перехідний період, протягом якого українські виробники коньяку мали змінити назву напою на бренді. Це – частина євроінтеграції України, про це повідомляє Forbes.

В Мінекономіки вже повідомили, що позиція Міністерства залишається незмінною: "ми діємо в межах міжнародних зобов’язань України. Відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, перехідний період щодо використання географічного зазначення Cognac закінчується 1 січня 2026 року. Україна дотримується взятих на себе зобовʼязань та рухається у рамках погоджених перехідних механізмів", – йдеться у повідомленні.

Відео дня

Коньяк є географічним зазначенням і офіційно дозволений лише для напоїв, виготовлених у французькому регіоні Коньяк. Назва "cognac" зарезервована Національним міжпрофесійним бюро коньяку (Bureau National Interprofessionnel du Cognac) у Франції. Відповідно до європейських правил, українські виробники мали 10 років на підготовку до ребрендингу.

Зміна назви впливає на продажі та впізнаваність бренду. Аналітики прогнозують можливе падіння продажів на 25–50%, витрати на маркетинг і нові етикетки можуть перевищити півмільйона євро для однієї марки.

Як зазначив CEO Bayadera Group Анатолій Корчинський, компанія завершує виробництво останніх партій коньяку під брендом Koblevo — 20 000 пляшок десятирічного напою. Він уточнив, що з січня 2026 року всі нові продукти вже будуть марковані як "бренді".

За даними "Укрвинпрому", у 2024 році обсяг виробництва коньяку та бренді в Україні склав 19,8 млн літрів. Показник на 11% більше, ніж у 2022 році, але на 57% менше, ніж у 2013 році.

Найпотужніші виробники галузі:

"Винокурня Аккермана";

"Одеський коньячний завод";

"Шабо";

"Миколаївський коньячний завод" (Bayadera Group).

Війна, руйнування виробничих потужностей серйозно сповільнили процес ребрендингу. Так, "Винокурня Аккермана" втратила у вересні 2025 року близько 4 000 кв. м виробничих приміщень та складів на території Одеської області. Збитки оцінюють у приблизно 10 млн євро. Частина виробників розраховувала на продовження перехідного періоду через війну та економічні труднощі.

Санкції та штрафи — що чекає на порушників

За невиконання вимог щодо географічного зазначення передбачені штрафи від 5 до 15 мінімальних заробітних плат. На 1 січня 2026 року це становитиме від 43 235 до 129 705 грн за кожне порушення, незалежно від обсягу партії або кількості пляшок.

Магазини та ресторани не несуть прямої відповідальності за продаж коньяку, виготовленого до 2026 року. Однак помилкове маркування може розцінюватися як порушення прав споживачів і каратися штрафом до 850 грн.

Продаж коньяку буде дозволений лише для тих партій, що виготовлені та промарковані до 1 січня 2026 року, поки не вичерпаються запаси.

Справжній коньяк Франції – які напої мають право називатись "коньяком"

Коньяк роблять з винограду сортів Уні Блан, Фоль Бланш і Коломбар﻿, вирощеного на крейдяних ґрунтах регіону Коньяк. Серед найвідоміших:

Hennessy – один із найстаріших і найвідоміших брендів. Заснований у 1765 році, вже у 1794 році компанія експортувала коньяк до Північної Америки.

Rémy Martin – бренд із 300-річною історією, відомий витриманими коньяками найвищої якості. До кінця 1990-х Rémy Martin не випускав VS-коньяки, орієнтуючись лише на преміальний сегмент.

Martell – один із найстаріших домів коньяку, заснований у 1715 році Жаном Мартелем. Компанія входить до складу французької групи Pernod Ricard.

Courvoisier – історично вважається улюбленим коньяком Наполеона. Відомий складним і багатим смаком, благородним кольором та ароматом цитрусових і груші.

Що таке бренді та чим він відрізняється від коньяку

Бренді — дистильований напій з виноградного або фруктового вина, витриманий у дубових бочках. Коньяк — це різновид бренді з жорсткими регламентами, який дозволяється виробляти тільки у Франції.

Нагадаємо, у вересні внаслідок масованого удару в Одеській області постраждало підприємство Akkerman Distillery в Білгород-Дністровському районі, де виготовляють знаменитий коньяк Aznauri.

А в 2022 році мер Нової Каховки повідомляв, що російські окупанти вкрали обладнання та спирт для колекційного коньяку на коньячному заводі "Таврія".