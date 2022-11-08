Окупанти вивезли обладнання з коньячного заводу "Таврія", — мер

За словами міського голови Нової Каховки Володимира Коваленка, російські окупанти могли викрасти в підприємства автоматичні лінії розливу, а найбільшу цінність становить спирт для унікального колекційного коньяку.

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Мер Нової Каховки Володимир Коваленко заявив, що російські окупанти пограбували коньячний завод "Таврія" та вивезли обладнання. Про це повідомляє "Укрінформ".

"Заїхало на завод дуже багато транспорту, — заявив Коваленко. — Як мені повідомили, майже всю ніч транспорт із території підприємства виїжджав і вивозив накриті брезентом вантажі".

Мер пояснив, що російські окупанти могли викрасти в підприємства автоматичні лінії розливу, а найбільшою цінністю є спирт, який використовується в рецептурі унікального колекційного коньяку.

За іншими даними, окупанти на вантажівках вивозять розібране обладнання заводу "Таврія" в Новій Каховці.

Нагадаємо, що окупаційні війська в Херсонській області планують обстріляти населені пункти й звинуватити в цьому ЗСУ.

Згідно з наявними розвідданими, росіяни вивозять награбоване, а місцевим жителям розсилають повідомлення про те, що ЗСУ нібито планують завдати артилерійського удару по цивільній інфраструктурі.

Окупанти в Херсоні анонсують розв'язку на найближчі дні. Колаборант Кирило Стремоусов заявив, що організовану евакуацію жителів правобережжя Херсонщини вже завершено. Люди зможуть переправлятися на лівий берег у приватному порядку.

Раніше Фокус повідомляв, що Кремль готується здати Херсон. І вже складено методички для пояснення відходу військ РФ. Російську аудиторію готують до відступу армії.