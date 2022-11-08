Оккупанты вывезли оборудование с коньячного завода "Таврия", — мэр

По словам городского головы Новой Каховки Владимира Коваленко, российские оккупанты могли похитить у предприятия автоматические линии розлива, а наибольшую ценность представляют спирт для уникального коллекционного коньяка.

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Мэр Новой Каховки Владимир Коваленко заявил, что российские оккупанты разграбили коньячный завод "Таврия" и вывезли оборудование. Об этом сообщает Укринформ.

"Заехало на завод очень много транспорта, — заявил Коваленко. — Как мне сообщили, почти всю ночь транспорт с территории предприятия выезжал и вывозил накрытые брезентом грузы".

Мэр объяснил, что российские оккупанты могли похитить у предприятия автоматические линии розлива, а наибольшую ценность представляют спирт, который используется в рецептуре уникального коллекционного коньяка.

По другим данным, оккупанты на грузовиках вывозят разобранное оборудование завода "Таврия" в Новой Каховке.

Напомним, что оккупационные войска в Херсонской области планируют обстрелять населенные пункты и обвинить в этом ВСУ.

Согласно имеющимся разведданным, россияне вывозят награбленное, а местным жителям рассылают сообщения о том, что ВСУ якобы планируют нанести артиллерийский удар по гражданской инфраструктуре.

Оккупанты в Херсоне анонсируют развязку на ближайшие дни. Коллаборант Кирилл Стремоусов заявил, что организованная эвакуация жителей правобережья Херсонщины уже завершена. Люди смогут переправляться на левый берег в частном порядке.

Ранее Фокус сообщал, что Кремль готовится сдать Херсон. И уже составлены методички для объяснения отхода войск РФ. Российскую аудиторию готовят к отступлению армии.