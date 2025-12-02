Зеленский живет на сбережения: сколько должны зарабатывать чиновники, чтобы не брать взятки

Журналисты и опрошенные ими экономисты считают, что только высокие зарплаты способны удержать чиновников от взяточничества. И только высокие зарплаты могут привлечь специалистов, которые когда-то улучшат благосостояние граждан. Ведь, как жалуются нардепы, им не хватает 100 тысяч гривен в месяц. Впрочем Зеленский якобы получает только 28 тысяч и не жалуется.

Журналисты "Громадського" считают, что министры и остальные чиновники зарабатывают мало в воюющей стране, где пенсия составляет несколько тысяч гривен и именно поэтому они "не способны" удержаться от желания "иметь дополнительный заработок, даже если этот заработок не совсем чистый". Поэтому они вместе со специалистами подсчитали, сколько же должны зарабатывать чиновники.

"Когда мы в 2016 году пошли на эти зарплаты, то понимали, что мы идем на год-два, просто чтобы сделать реформы. И мы шли на голую ставку. Я помню, у меня вообще в то время была зарплата 14 тысяч гривен. Потом, когда я увольнялся, она уже выросла до 40 тысяч гривен. Это слишком малый уровень", — рассказывает Виктор Довгань, заместитель министра инфраструктуры в 2016-2019 годах.

Сколько получают чиновники в Украине

Бывшая министр энергетики Светлана Гринчук получила за октябрь этого года зарплату на уровне 158 335 гривен до налогов, а после налогообложения сумма составила 121 933 гривны. В целом же по стране средняя зарплата до налогообложения — 26 623 гривны.

Нынешняя премьер Юлия Свириденко в своей декларации за 2024 год указала, что на должности первого вице-премьера — министра экономики она за год заработала 1,2 миллиона гривен, то есть где-то по 100 000 гривен в месяц. Еще 3,1 миллиона гривен Свириденко заработала от чтения лекций в Киевской школе экономики.

Денис Шмыгаль, который в 2024-м занимал должность премьер-министра, указал в декларации, что за прошлый год заработал 1,16 миллиона гривен. Это получается примерно 97 тысяч гривен в месяц. Но и в этом случае был дополнительный источник семейного дохода: жена Дениса Шмыгаля, Екатерина, получила 7,46 миллиона гривен от предпринимательской деятельности.

А президент Владимир Зеленский в 2024-м получал 28 тысяч гривен в месяц и живет на сбережения времен "Квартала 95".

"Хотя бы 5 тысяч долларов в месяц на высших должностях в государстве объективно надо давать. Для пенсионеров это очень большая цифра, а для высокооплачиваемых профессионалов 5 тысяч долларов — не такая большая сумма. Хотя я понимаю, что оно раздражает людей", — резюмирует Павел Кухта, экс-исполняющий обязанности министра экономики.

Почему чиновники должны получать больше

Глеб Вышлинский, исполнительный директор Центра экономической стратегии заявляет, что зарплаты в органах власти должны быть "сопоставимы с зарплатами в частном секторе при аналогичном уровне ответственности".

"На период военного положения на высших должностях соответствие частному сектору может быть ограничено, полная зарплата со всеми доплатами может быть в диапазоне от 200 до 300 тысяч гривен в месяц чистыми на руки. Главным плюсом рыночных зарплат является то, что государство будет конкурентоспособным в привлечении лучших талантов, что улучшит качество государственной политики и государственных услуг и, соответственно, благосостояние граждан", — заявляет экономист.

Он уверен, что если платить недостаточно, то придут некомпетентные люди, которые "плохо работают — и потом государство плохо все делает". И, конечно коррупционеры.

А Павел Кухта, бывший исполняющий обязанности министра экономики, жалуется, что у чиновников возникают "большие расходы", а система деклараций — очень обременительная.

"Юристы стоят дорого, чтобы их правильно заполнять, эти декларации", — сообщил Кухта.

В качестве примера, журналисты приводят персону министра финансов Сергея Марченко, который за 2024 год получил 1,4 миллиона гривен должностной зарплаты. Если бы Марченко работал финансовым директором крупной компании, то вероятно получал бы 90 тысяч долларов в год, с дополнительными выплатами — 120 тысяч долларов в год.

"Соответственно, финансист уровня Сергея Марченко должен был бы обходиться государственному бюджету по крайней мере в три-пять раз дороже, чтобы тот был мотивирован эффективно работать на должности министра финансов, не имел коррупционных соблазнов, не рассматривал вакансии в корпоративном секторе, а продолжал свою работу в Минфине", — считают журналисты.

Впрочем Анна Вахитова, доцент Киевской школы экономики, считает, что большинству населения трудно воспринять, что может быть зарплата миллион гривен: "Не очень хорошо иметь такое напряжение в Украине между населением и властью. И поэтому полностью приравнивать зарплату в государственном секторе к зарплатам в частном секторе не совсем корректно", — считает Вахитова, которая предполагает, что государственные служащие уровня министров или руководители крупных государственных предприятий должны получать 10-20 тысяч долларов в месяц.

"У таких людей есть соответствующие расходы. Например, если ребенок учится в частной школе, ты не заберешь его в государственную только потому, что ты стал министром. Плюс есть какие-то расходы на страховку, на определенный уровень для близких. Мне кажется, что человек, который идет в государственный сектор, не должен постоянно думать, что он должен компенсировать себе из собственных сбережений большую часть своих жизненных расходов", — добавляет Вахитова.

Сколько получают госслужащие в Украине

В 2025-м средняя зарплата в центральных органах государственной власти в Украине выросла на 7% и составляет 62,6 тысячи гривен. Самая высокая средняя зарплата — в Национальной комиссии по регулированию сфер энергетики и коммунальных услуг. Она составляет 102,8 тысячи гривен в месяц, а работает в этом органе 517 сотрудников. В Национальном агентстве по предотвращению коррупции средняя зарплата составляет 95,8 тысячи гривен при штате в 367 человек. В то же время отдельные руководители в НАПК получают до 337 тысяч гривен в месяц.

В Украине сейчас насчитывается около 200 тысяч государственных служащих, а при средней зарплате в 62,6 тысячи гривен в месяц получается, что суммарно за год их содержание обходится налогоплательщикам примерно в 150 миллиардов гривен. Это 3% расходов государственного бюджета на 2026 год.

А вот глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев и спикер парламента Руслан Стефанчук считают, что зарплата государственных служащих должна быть ограничена потолком в 80 тысяч гривен в месяц. Они хотят эту правку внести в государственный бюджет на 2026 год. Однако она не будет касаться оборонных должностей. В 2020 году, во время пандемии коронавируса, был введен временный потолок в 47 тысяч гривен. Однако после судебных обжалований такое ограничение сняли.

Сейчас в Верховной Раде двое депутатов от "Слуги народа" — Галина Третьякова и Виталий Безгин — тоже предлагают реформу оплаты труда государственных служащих. Они против потолка в 80 тысяч гривен.

Правда, депутат от "Слуги народа" Никита Потураев, председатель парламентского Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, сообщил недавно, что имеет депутатский доход на уровне 70-100 тысяч гривен в месяц, но включая различные доплаты и ему не хватает.

"Что касается того, доволен я или нет зарплатой народного депутата: никогда не скрывал, что она не является достаточной, как для покрытия уровня нагрузки, так и рисков, которые с ней связаны. Но повышать ее без поднятия уровня жизни населения в целом является политически невозможным и неправильным", — заявил Виталий Безгин.

Но он же считает, что президент, премьер-министр, председатель Верховной Рады должны получать гораздо большие зарплаты.

"Зарплаты топурядовцев должны считаться по среднему доходу на душу населения. Кратно больше, но учитывая именно это. Это будет означать, что когда страна богатеет, у людей растут зарплаты — то и государственные служащие богатеют", — комментирует Владимир Дубровский из Case Ukraine.

В Украине соотношение зарплаты министра к средней зарплате составляет примерно 6, но следует понимать, что в украинской экономике очень низкая по европейским стандартам средняя зарплата.

Кухта считает, что и в Украине следует разрешить депутатам и чиновникам иметь собственный бизнес. "Надо хотя бы уже не цепляться так сильно к этим бизнес-доходам, чтобы человек мог оставить себе какой-то бизнес, чтобы он продолжал на него работать и кормил его. Надо немножко ослабить эти ограничения. Например, этого запрета на предпринимательство для политиков нет в США и во многих странах Европы. Ты, идя в политику, можешь иметь бизнес, но ты должен предотвращать конфликты интересов. И это бы немножко сняло вопрос с этими зарплатами в Украине", — говорит Кухта.

Напомним, Украина должна кардинально усилить борьбу с коррупцией среди чиновников, если стремится продвинуться на пути к вступлению в Европейский Союз. О таких требованиях Брюсселя заявили на фоне роста давления на президента Украины Владимира Зеленского из-за новых коррупционных обвинений в его ближайшем окружении.