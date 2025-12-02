Зеленський живе на заощадження: скільки мають заробляти посадовці, щоб не брати хабарі

Журналісти та опитані ними економісти вважають, що тільки високі зарплатні здатні втримати урядовців від хабарництва. І тільки високі зарплатні можуть привабити фахівців, які колись покращать добробут громадян. Адже, як скаржаться нардепи, їм не вистачає 100 тисяч гривень на місяць. Утім Зеленський нібито отримує лише 28 тисяч і не скаржиться.

Журналісти "Громадського" вважають, що міністри та решта топурядовців заробляють замало у країни, що воює та де пенсія складає кілька тисяч гривень і саме тому вони "не здатні" утриматись від бажання "мати додатковий заробіток, навіть якщо цей заробіток не зовсім чистий". Тому вони разом із фахівцями підрахували, скільки ж мають заробляти урядовці.

"Коли ми у 2016 році пішли на ці зарплати, то розуміли, що ми йдемо на рік-два, просто щоб зробити реформи. І ми йшли на голу ставку. Я пам'ятаю, у мене взагалі на той час була зарплата 14 тисяч гривень. Потім, коли я звільнявся, вона вже виросла до 40 тисяч гривень. Це замалий рівень", — розповідає Віктор Довгань, заступник міністра інфраструктури у 2016-2019 роках.

Відео дня

Скільки отримують урядовці в України

Колишня міністерка енергетики Світлана Гринчук отримала за жовтень цього року зарплату на рівні 158 335 гривень до податків, а після оподаткування сума становила 121 933 гривні. У цілому ж по країні середня зарплата до оподаткування — 26 623 гривні.

Нинішня прем’єрка Юлія Свириденко у своїй декларації за 2024 рік вказала, що на посаді першої віцепрем’єрки — міністерки економіки вона за рік заробила 1,2 мільйона гривень, тобто десь по 100 000 гривень на місяць. Ще 3,1 мільйона гривень Свириденко заробила від читання лекцій у Київській школі економіки.

Денис Шмигаль, що у 2024-му обіймав посаду прем’єр-міністра, вказав у декларації, що за минулий рік заробив 1,16 мільйона гривень. Це виходить приблизно 97 тисяч гривень на місяць. Але й у цьому випадку було додаткове джерело сімейного доходу: дружина Дениса Шмигаля, Катерина, отримала 7,46 мільйона гривень від підприємницької діяльності.

А президент Володимир Зеленський у 2024-му отримував 28 тисяч гривень на місяць і живе на заощадження часів "Кварталу 95".

"Хоча б 5 тисяч доларів на місяць на вищих посадах у державі об'єктивно треба давати. Для пенсіонерів це дуже велика цифра, а для високооплачуваних професіоналів 5 тисяч доларів — не така велика сума. Хоча я розумію, що воно дратує людей", — резюмує Павло Кухта, ексвиконувач обов’язків міністра економіки.

Чому урядовці мають отримувати більше

Гліб Вишлінський, виконавчий директор Центру економічної стратегії заявляє, що зарплати в органах влади мають бути "зіставними із зарплатами в приватному секторі за аналогічного рівня відповідальності".

"На період воєнного стану на найвищих посадах відповідність до приватного сектору може бути обмежена, повна зарплата з усіма доплатами може бути в діапазоні від 200 до 300 тисяч гривень на місяць чистими на руки. Головним плюсом ринкових зарплат є те, що держава буде конкурентоздатною в залученні найкращих талантів, що покращить якість державної політики та державних послуг і, відповідно, добробут громадян", — заявляє економіст.

Він упевнений, що якщо платити недостатньо, то прийдуть некомпетентні люди, які "погано працюють — і потім держава погано все робить". І, звичайно корупціонери.

А Павло Кухта, колишній виконувач обов’язків міністра економіки, скаржиться, що в урядовців виникають "великі витрати", а система декларацій — дуже обтяжувальна.

"Юристи коштують дорого, щоб їх правильно заповнювати, ці декларації", — повідомив Кухта.

Як приклад, журналісти наводять персону міністра фінансів Сергія Марченко, який за 2024 рік отримав 1,4 мільйона гривень посадової зарплати. Якби Марченко працював фінансовим директором великої компанії, то вірогідно отримував би 90 тисяч доларів на рік, з додатковими виплатами — 120 тисяч доларів на рік.

"Відповідно, фінансист рівня Сергія Марченка мав би обходитися державному бюджету принаймні в три-п'ять разів дорожче, щоб той був умотивований ефективно працювати на посаді міністра фінансів, не мав корупційних спокус, не розглядав вакансії в корпоративному секторі, а продовжував свою роботу в Мінфіні", — вважають журналісти.

Втім Ганна Вахітова, доцентка Київської школи економіки, вважає, що більшості населення важко сприйняти, що може бути зарплата мільйон гривень: "Не дуже добре мати таку напругу в Україні між населенням і владою. І тому повністю прирівнювати зарплату в державному секторі до зарплат у приватному секторі не зовсім коректно", — вважає Вахітова, яка припускає, що державні службовці рівня міністрів або керівники великих державних підприємств мали б отримувати 10-20 тисяч доларів на місяць.

"У таких людей є відповідні витрати. Наприклад, якщо дитина навчається в приватній школі, ти не забереш її в державну тільки тому, що ти став міністром. Плюс є якісь витрати на страховку, на певний рівень для близьких. Мені здається, що людина, яка йде в державний сектор, не повинна постійно думати, що вона має компенсувати собі з власних заощаджень велику частину своїх життєвих витрат", — додає Вахітова.

Скільки отримують держслужбовці в Україні

У 2025-му середня зарплата в центральних органах державної влади в Україні зросла на 7% і становить 62,6 тисячі гривень. Найвища середня зарплата — у Національній комісії з регулювання сфер енергетики та комунальних послуг. Вона становить 102,8 тисячі гривень на місяць, а працює в цьому органі 517 співробітників. В Національному агентстві із запобігання корупції середня зарплата становить 95,8 тисячі гривень за штату в 367 осіб. Водночас окремі керівники в НАЗК отримують до 337 тисяч гривень на місяць.

В Україні нині нараховується близько 200 тисяч державних службовців, а за середньої зарплати в 62,6 тисячі гривень на місяць виходить, що сумарно за рік їхнє утримання коштує платникам податків приблизно 150 мільярдів гривень. Це 3% видатків державного бюджету на 2026 рік.

А от очільник фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев та спікер парламенту Руслан Стефанчук вважають, що зарплата державних службовців має бути обмежена стелею в 80 тисяч гривень на місяць. Вони хочуть цю правку внести до державного бюджету на 2026 рік. Проте вона не стосуватиметься оборонних посад. У 2020 році, під час пандемії коронавірусу, було введено тимчасову стелю у 47 тисяч гривень. Однак після судових оскаржень таке обмеження зняли.

Нині у Верховній Раді двоє депутатів від "Слуги Народу" — Галина Третьякова та Віталій Безгін — теж пропонують реформу оплати праці державних службовців. Вони проти стелі у 80 тисяч гривень.

Щоправда, депутат від "Слуги Народу" Микита Потураєв, голова парламентського Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, повідомив нещодавно, що має депутатський дохід на рівні 70-100 тисяч гривень на місяць, але включно з різними доплатами і йому не вистачає.

"Що стосується того, задоволений я чи ні зарплатою народного депутата: ніколи не приховував, що вона не є достатньою, як для покриття рівня навантаження, так і ризиків, що з нею пов'язані. Але підвищувати її без підняття рівня життя населення в цілому є політично неможливим і неправильним", — заявив Віталій Безгін.

Але він же вважає, що президент, прем’єр-міністр, голова Верховної Ради мають отримувати набагато більші зарплати.

"Зарплати топурядовців мають рахуватися за середнім доходом на душу населення. Кратно більше, але з огляду саме на це. Це буде означати, що коли країна багатіє, у людей зростають зарплати — то й державні службовці багатіють", — коментує Володимир Дубровський з Case Ukraine.

В Україні співвідношення зарплати міністра до середньої зарплати становить приблизно 6, але слід розуміти, що в українській економіці дуже низька за європейськими стандартами середня зарплата.

Кухта вважає, що й в Україні слід дозволити депутатам та урядовцям мати власний бізнес. "Треба хоча б уже не чіплятися так сильно до цих бізнесових доходів, щоб людина могла лишити собі якийсь бізнес, щоб він продовжував на неї працювати й годував її. Треба трошки послабити оці обмеження. Наприклад, цієї заборони на підприємництво для політиків немає в США і в багатьох країнах Європи. Ти, ідучи в політику, можеш мати бізнес, але ти повинен запобігати конфліктам інтересів. І це б трошки зняло питання з цими зарплатами в Україні", — говорить Кухта.

Нагадаємо, Україна має кардинально посилити боротьбу з корупцією серед високопосадовців, якщо прагне просунутися на шляху до вступу в Європейський Союз. Про такі вимоги Брюсселя заявили на тлі зростання тиску на президента України Володимира Зеленського через нові корупційні звинувачення у його найближчому оточенні.