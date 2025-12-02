Графики отключения электроэнергии на 3 декабря: где дольше всего завтра не будет света и кому повезет

В среду, 3 декабря, потребителей некоторых групп ожидают отключения электроэнергии только раз в день, тогда как кое-где свет будут отключать трижды в день.

Всего во всех областях Украины 3 декабря будут действовать графики отключений света и будут применяться меры по ограничению электроснабжения из-за последствий предыдущих массированных ракетно-дронных атак России по украинской энергетике. ДТЭК обнародовал графики для Днепропетровской, Киевской, Одесской областей и для Киева.

Согласно графикам, для некоторых очередей потребителей в Днепропетровской и Одесской областях свет будут выключать по три раза в день.

В то же время в Минэнерго рассказали, что завтра в Украине графики будут применяться с 00:00 до 23:59 часов — объемом от 0,5 до 3 очередей для бытовых потребителей. Также ограничения коснутся промышленных потребителей.

Графики отключений света в Киеве на 3 декабря

ДТЭК | график отключения света для 1-3 очередей в Киеве на 3 декабря

ДТЭК | график отключения света для 4-6 очередей в Киеве на 3 декабря

Графики отключений света в Киевской области на 3 декабря

ДТЭК | график отключения света для 1-3 очередей в Киевской области на 3 декабря

ДТЭК | график отключения света для 4-6 очередей в Киевской области на 3 декабря

Графики отключений света в Одесской области на 3 декабря

ДТЭК | график отключения света для 1-3 очередей в Одесской области на 3 декабря

ДТЭК | график отключения света для 4-6 очередей в Одесской области на 3 декабря

Графики отключений света в Днепропетровской области на 3 декабря

ДТЭК | график отключения света для 1-3 очередей в Днепропетровской области на 3 декабря

ДТЭК | график отключения света для 4-6 очередей в Днепропетровской области на 3 декабря

Напомним, 2 декабря временно исполняющий обязанности главы "Госэнергонадзора" Анатолий Замулко в эфире телемарафона рассказал, что аварийные отключения света в Украине могут применить в любую минуту. По его словам, самая тяжелая ситуация со светом сложилась в Черниговской и Одесской областях.

В конце ноября в МАГАТЭ заявили, что ситуация со светом в Украине может улучшиться, поскольку на всех подконтрольных Украине АЭС производство электричества вернулось к норме.