Графіки відключення електроенергії на 3 грудня: де найдовше завтра не буде світла і кому пощастить

У середу, 3 грудня, на споживачів деяких груп очікують відключення електроенергії лише раз на день, тоді як подекуди світло відключатимуть тричі на день.

Загалом в усіх областях України 3 грудня діятимуть графіки відключень світла та застосовуватимуться заходи з обмеження електропостачання через наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак Росії по українській енергетиці. ДТЕК оприлюднив графіки для Дніпропетровської, Київської, Одеської областей та для Києва.

Відповідно до графіків, для деяких черг споживачів на Дніпропетровщині та Одещині світло вимикатимуть по тричі на день.

Водночас у Міненерго розповіли, що завтра в Україні графіки застосовуватимуться з 00:00 до 23:59 години — обсягом від 0,5 до 3 черг для побутових споживачів. Також обмеження торкнуться промислових споживачів.

Графіки відключень світла у Києві на 3 грудня

ДТЕК | графік відключення світла для 1-3 черг у Києві на 3 грудня

ДТЕК | графік відключення світла для 4-6 черг у Києві на 3 грудня

Графіки відключень світла в Київській області на 3 грудня

ДТЕК | графік відключення світла для 1-3 черг у Київській області на 3 грудня

ДТЕК | графік відключення світла для 4-6 черг у Київській області на 3 грудня

Графіки відключень світла в Одеській області на 3 грудня

ДТЕК | графік відключення світла для 1-3 черг в Одеській області на 3 грудня

ДТЕК | графік відключення світла для 4-6 черг в Одеській області на 3 грудня

Графіки відключень світла в Дніпропетровській області на 3 грудня

ДТЕК | графік відключення світла для 1-3 черг у Дніпропетровській області на 3 грудня

ДТЕК | графік відключення світла для 4-6 черг у Дніпропетровській області на 3 грудня

Нагадаємо, 2 грудня тимчасовий виконувач обов'язків голови "Держенергонагляду" Анатолій Замулко в етері телемарафону розповів, що аварійні відключення світла в Україні можуть застосувати у будь-яку хвилину. За його словами, найважча ситуація зі світлом склалася у Чернігівській та Одеській областях.

Наприкінці листопада у МАГАТЕ заявили, що ситуація зі світлом в Україні може поліпшитися, оскільки на всіх підконтрольних Україні АЕС виробництво електрики повернулося до норми.