Аварійні відключення можуть застосувати в будь-яку хвилину: де найтяжча ситуація зі світлом

В українській енергетиці після російських атак спостерігається складна ситуація. Через це у низці областей можуть бути запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Найбільш складна ситуація з електроенергією на Чернігівщині та Одещині. Через це там застосовують більш тривалі черги відключень задля проведення ремонтних робіт. Про це заявив т.в.о. голови "Держенергонагляду" Анатолій Замулко в ефірі телемарафону.

Як наслідок у цих регіонах можуть запроваджувати аварійні відключення за потреби. Також їх можуть застосувати на Дніпропетровщині та Харківщині, пояснив Замулко.

"На сьогодні вся наша прифронтова територія дійсно потерпає від відключень. Але стабілізація неодмінно прийде, і, я так думаю, що ми зайдемо в ті відключення, які для себе запланували", — пояснив т.в.о. голови "Держенергонагляду".

Ситуація в енергетиці

"Укренерго" вранці 2 грудня повідомило, що внаслідок ворожих атак на енергооб’єкти у кількох регіонах — на Одещині, Донеччині, Харківщині та Дніпропетровщині. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання в роботу та заживити усіх знеструмлених абонентів.

В усіх регіонах України сьогодні вимушено застосовуються заходи обмеження споживання: погодинні відключення обсягом від 0,5 до 3 черг.

Атака на Одещину

Вранці 2 грудня в компанії ДТЕК повідомили, що Росія вночі атакувала енергетичний об’єкт ДТЕК. Через це майже 40 тисяч родин залишилися без електроенергії.

Повітряні сили ЗСУ вночі повідомляли про пуск БпЛА типу "Шахед" в бік Одеської області. Загалом за ніч було збито або подавлено 39 ворожих БпЛА з 62, які були випущені по території України.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що ціллю росіян були об’єкти цивільної та енергетичної інфраструктури.

Зокрема, постраждав енергетичний об’єкт, адміністративна будівля, а також окремі домогосподарства приватного сектору.

"Займання оперативно ліквідували рятувальники, проте атака призвела до перебоїв з електрикою. Інформація про загиблих та постраждалих не надходила", — зазначив Олег Кіпер.

Наслідки атаки на Одещину Фото: Олег Кіпер/Одеська ОВА - Telegram

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 2 грудня світло буде відсутнє до 12 годин на добу — впродовж дня одночасно застосовуватиметься від 0,5 до 3 черг відключення електроенергії.

29 листопада РФ масовано вдарила по енергооб'єктах України. Внаслідок атаки у Києві було знеструмлено понад пів мільйона споживачів, без світла залишалися тисячі жителів Київської і Харківської областей.