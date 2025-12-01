Графіки відключення електроенергії: де 2 грудня не буде світла до 10 годин

У вівторок, 2 грудня, в Україні продовжать діяти обмеження споживання електроенергії через удари ЗС РФ по об'єктах енергетичної інфраструктури.

Час та обсяг обмежень традиційно діятимуть протягом доби, повідомили в "Укренерго":

Графіки погодинних відключень: з 00:00 до 23:59 обсягом від 0,5 до 3 черг.

Графіки обмеження потужності для промислових споживачів — з 00:00 до 23:59.

Оскільки час відключень може змінитися, за оновленим графіком потрібно стежити на сторінках регіональних обленерго.

ДТЕК уже опублікувала графіки відключення електроенергії на вівторок для Києва, Київської, Дніпропетровської та Одеської областей.

У столиці світло буде відсутнє до 7,5 години, в області — до 8 годин. Аналогічна ситуація — і в інших регіонах, тільки в Дніпропетровській області відключення становитимуть до 10 годин.

Графіки відключень світла в Києві на 2 грудня

Графіки відключень світла в Київській області на 2 грудня

Графіки відключень світла в Одеській області на 2 грудня

Графіки відключень світла у Дніпропетровській області на 2 грудня

Енергетики попереджають, що в разі нових атак на енергетику ситуація може погіршитися. Експерти прогнозують посилення відключень електроенергії вже найближчим часом. У нинішніх умовах пройти цю зиму без обмежень електропостачання практично неможливо, особливо для Києва та східних регіонів.

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко каже, що відключення електроенергії в Україні будуть до кінця війни, а може навіть і далі. При цьому росіяни б'ють по інфраструктурі, яка забезпечує подачу електроенергії до Києва, через що ситуація буде ще складнішою.

За словами Попенка, генерації електроенергії вистачає, щоб покрити базове споживання. Водночас проблема полягає в тому, щоб доставляти електроенергію від електростанцій.

Нагадаємо, енергетики пояснили, чому відключення світла не зменшують суми в платіжках.