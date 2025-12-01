Графики отключения электроэнергии: где 2 декабря не будет света до 10 часов

Во вторник, 2 декабря, в Украине продолжат действовать ограничения потребления электроэнергии из-за ударов ВС РФ по объектам энергетической инфраструктуры.

Время и объем ограничений традиционно будут действовать в течение суток, сообщили в "Укрэнерго":

Графики почасовых отключений: с 00:00 до 23:59 объемом от 0,5 до 3 очередей.

Графики ограничения мощности для промышленных потребителей – с 00:00 до 23:59.

Поскольку время отключений может измениться, за обновлением графиком нужно следить на страницах региональных облэнерго.

ДТЭК уже опубликовала графики отключения электроэнергии на вторник для Киева, Киевской, Днепропетровской и Одесской областей.

В столице свет будет отсутствовать до 7,5 часа, в области – до 8 часов. Аналогичная ситуация – и в остальных регионах, только в Днепропетровской области отключения составят до 10 часов.

Графики отключений света в Киеве на 2 декабря

Графики отключений света на 2 декабря в Киеве Фото: ДТЭК

Графики отключений света на 2 декабря в Киеве Фото: ДТЭК

Графики отключений света в Киевской области на 2 декабря

Графики отключений света на 2 декабря в Киевской области Фото: ДТЭК

Графики отключений света на 2 декабря в Киевской области Фото: ДТЭК

Графики отключений света в Одесской области на 2 декабря

Графики отключений света в Одесской области на 2 декабря Фото: ДТЭК

Графики отключений света в Одесской области на 2 декабря Фото: ДТЭК

Графики отключений света в Днепропетровской области на 2 декабря

Фото: ДТЭК

Энергетики предупреждают, что в случае новых атак на энергетику ситуация может ухудшиться. Эксперты прогнозируют усиление отключений электроэнергии уже в ближайшее время. В нынешних условиях пройти эту зиму без ограничений электроснабжения практически невозможно, особенно для Киева и восточных регионов.

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко говорит, что отключения электроэнергии в Украине будут до конца войны, а может даже и дальше. При этом россияне бьют по инфраструктуре, которая обеспечивает подачу электроэнергии в Киев, из-за чего ситуация будет еще сложнее.

По словам Попенко, генерации электроэнергии хватает, чтобы покрыть базовое потребление. В то же время проблема заключается в том, чтобы доставлять электроэнергию от электростанций.

Напомним, энергетики объяснили, почему отключения света не уменьшают суммы в платежках.