Аварийные отключения могут применить в любую минуту: где самая тяжелая ситуация со светом

В украинской энергетике после российских атак наблюдается сложная ситуация. Из-за этого в ряде областей могут быть введены аварийные отключения электроэнергии.

Наиболее сложная ситуация с электроэнергией в Черниговской и Одесской областях. Поэтому там применяют более длительные очереди отключений для проведения ремонтных работ. Об этом заявил и.о. председателя "Госэнергонадзора" Анатолий Замулко в эфире телемарафона.

Как следствие в этих регионах могут вводить аварийные отключения при необходимости. Также их могут применить на Днепропетровщине и Харьковщине, пояснил Замулко.

"На сегодня вся наша прифронтовая территория действительно страдает от отключений. Но стабилизация непременно придет, и, я так думаю, что мы зайдем в те отключения, которые для себя запланировали", — пояснил и.о. председателя "Госэнергонадзора".

Ситуация в энергетике

"Укрэнерго" утром 2 декабря сообщило, что в результате вражеских атак на энергообъекты в нескольких регионах — в Одесской, Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областях. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное оборудование в работу и оживить всех обесточенных абонентов.

Во всех регионах Украины сегодня вынужденно применяются меры ограничения потребления: почасовые отключения объемом от 0,5 до 3 очередей.

Атака на Одесскую область

Утром 2 декабря в компании ДТЭК сообщили, что Россия ночью атаковала энергетический объект ДТЭК. Из-за этого почти 40 тысяч семей остались без электроэнергии.

Воздушные силы ВСУ ночью сообщали о пуске БпЛА типа "Шахед" в сторону Одесской области. Всего за ночь было сбито или подавлено 39 вражеских БпЛА из 62, которые были выпущены по территории Украины.

Глава Одесской ОГА Олег Кипер сообщил, что целью россиян были объекты гражданской и энергетической инфраструктуры.

В частности, пострадал энергетический объект, административное здание, а также отдельные домохозяйства частного сектора.

"Возгорание оперативно ликвидировали спасатели, однако атака привела к перебоям с электричеством. Информация о погибших и пострадавших не поступала", — отметил Олег Кипер.

Последствия атаки на Одесскую область Фото: Олег Кипер/Одесская ОВА - Telegram

Напомним, ранее сообщалось, что 2 декабря свет будет отсутствовать до 12 часов в сутки — в течение дня одновременно будет применяться от 0,5 до 3 очередей отключения электроэнергии.

29 ноября РФ массированно ударила по энергообъектам Украины. В результате атаки в Киеве было обесточено более полумиллиона потребителей, без света оставались тысячи жителей Киевской и Харьковской областей.