Графики отключений на 4 декабря: кто останется без света более чем на 9 часов (фото)

Завтра, 4 декабря, в Украине будут отключать электроэнергию во всех регионах из-за последствий массированных атак на энергетические объекты. Дольше всего без света останутся жители Днепропетровской области — до 9,5 часов в течение суток.

В частности, по информации Укрэнерго, ограничения электроснабжения вводят, чтобы сохранить стабильность энергосистемы после прошлых ракетных и дроновых ударов по энергетическим объектам. Отключения будут происходить в течение всех суток, а для промышленных потребителей дополнительно ограничат мощность. Время и продолжительность отключений могут меняться, поэтому жителям советуют следить за обновлениями на страницах облэнерго.

Компания ДТЭК уже обнародовала графики отключений для нескольких областей. В Киеве свет будут выключать суммарно до 8 часов, а в области — до 7 часов в течение суток. Зато в Одесской области отключения затронут все очереди потребителей, и наибольшая продолжительность ограничений составит 8,5 часов. Самая сложная ситуация — в Днепропетровской области, где электроснабжение будет отсутствовать до 9,5 часов, а некоторые потребители будут оставаться без света трижды в сутки.

Жителям советуют пользоваться электроэнергией экономно, когда она подается по графику, чтобы уменьшить нагрузку на систему и избежать перебоев.

Графики отключений света 4 декабря — Киев

Когда будут выключать свет в Киеве 4 декабря Фото: ДТЭК

Графики отключений света 4 декабря — Днепропетровская область

Когда будут выключать свет в Днепропетровской области 4 декабря Фото: ДТЭК

Графики отключений света 4 декабря — Киевская область

Когда будут выключать свет в Киевской области 4 декабря Фото: ДТЭК

Графики отключений света 4 декабря — Одесская область

Когда будут выключать свет в Одесской области 4 декабря Фото: ДТЭК

Напомним, что, по мнению заместителя энергетика Николая Колесника, ключевая цель Украины сейчас — это прогнозируемые графики для потребителей и промышленности, бизнеса.

Также Фокус писал, что 3 декабря в Днепропетровские и Одесской областях некоторым потребителям выключали свет 3 раза в сутки.