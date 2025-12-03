Графіки відключень на 4 грудня: хто залишиться без світла на понад 9 годин (фото)
Завтра, 4 грудня, в Україні будуть вимикати електроенергію у всіх регіонах через наслідки масованих атак на енергетичні об’єкти. Найдовше без світла залишаться жителі Дніпропетровської області — до 9,5 годин протягом доби.
Зокрема, за інформацією Укренерго, обмеження електропостачання вводять, щоб зберегти стабільність енергосистеми після минулих ракетних та дронових ударів по енергетичних об’єктах. Вимикання відбуватимуться протягом усієї доби, а для промислових споживачів додатково обмежать потужність. Час і тривалість відключень можуть змінюватися, тому мешканцям радять слідкувати за оновленнями на сторінках обленерго.
Компанія ДТЕК вже оприлюднила графіки відключень для кількох областей. У Києві світло вимикатимуть сумарно до 8 годин, а в області — до 7 годин протягом доби. Натомість в Одеській області відключення зачеплять усі черги споживачів, і найбільша тривалість обмежень становитиме 8,5 годин. Найскладніша ситуація — у Дніпропетровській області, де електропостачання буде відсутнє до 9,5 годин, а деякі споживачі залишатимуться без світла тричі на добу.
Мешканцям радять користуватися електроенергією ощадливо, коли вона подається за графіком, щоб зменшити навантаження на систему та уникнути перебоїв.
Графіки відключень світла 4 грудня — Київ
Графіки відключень світла 4 грудня — Дніпропетровська область
Графіки відключень світла 4 грудня — Київська область
Графіки відключень світла 4 грудня — Одеська область
Нагадаємо, що, на думку заступника енергетики Миколи Колісника, ключова ціль України нині — це прогнозовані графіки для споживачів та промисловості, бізнесу.
Також Фокус писав, що 3 грудня у Дніпропетровські та Одеській областях деяким споживачам вимикали світло 3 рази на добу.