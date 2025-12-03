Графіки відключень на 4 грудня: хто залишиться без світла на понад 9 годин (фото)

Завтра, 4 грудня, в Україні будуть вимикати електроенергію у всіх регіонах через наслідки масованих атак на енергетичні об’єкти. Найдовше без світла залишаться жителі Дніпропетровської області — до 9,5 годин протягом доби.

Зокрема, за інформацією Укренерго, обмеження електропостачання вводять, щоб зберегти стабільність енергосистеми після минулих ракетних та дронових ударів по енергетичних об’єктах. Вимикання відбуватимуться протягом усієї доби, а для промислових споживачів додатково обмежать потужність. Час і тривалість відключень можуть змінюватися, тому мешканцям радять слідкувати за оновленнями на сторінках обленерго.

Компанія ДТЕК вже оприлюднила графіки відключень для кількох областей. У Києві світло вимикатимуть сумарно до 8 годин, а в області — до 7 годин протягом доби. Натомість в Одеській області відключення зачеплять усі черги споживачів, і найбільша тривалість обмежень становитиме 8,5 годин. Найскладніша ситуація — у Дніпропетровській області, де електропостачання буде відсутнє до 9,5 годин, а деякі споживачі залишатимуться без світла тричі на добу.

Відео дня

Мешканцям радять користуватися електроенергією ощадливо, коли вона подається за графіком, щоб зменшити навантаження на систему та уникнути перебоїв.

Графіки відключень світла 4 грудня — Київ

Коли вимикатимуть світло у Києві 4 грудня Фото: ДТЕК

Коли вимикатимуть світло у Києві 4 грудня Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла 4 грудня — Дніпропетровська область

Коли вимикатимуть світло у Дніпропетровській області 4 грудня Фото: ДТЕК

Коли вимикатимуть світло у Дніпропетровській області 4 грудня Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла 4 грудня — Київська область

Коли вимикатимуть світло у Київській області 4 грудня Фото: ДТЕК

Коли вимикатимуть світло у Київській області 4 грудня Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла 4 грудня — Одеська область

Коли вимикатимуть світло у Одеській області 4 грудня Фото: ДТЕК

Коли вимикатимуть світло у Одеській області 4 грудня Фото: ДТЕК

Нагадаємо, що, на думку заступника енергетики Миколи Колісника, ключова ціль України нині — це прогнозовані графіки для споживачів та промисловості, бізнесу.

Також Фокус писав, що 3 грудня у Дніпропетровські та Одеській областях деяким споживачам вимикали світло 3 рази на добу.