Сумму можно узнать уже сейчас: тариф на газ в Украине меняется с 1 января

С 1 января 2026-го в Украине пересчитают стоимость доставки газа. Стоимость доставки газа в Украине рассчитывают на весь год по итогам потребления в период с 1 октября по 30 сентября.

Итак, каждый украинец уже сейчас может узнать, сколько надо будет платить за газ в следующем году, сообщает издание "ГазПравда".

От потребленного объема с 1 октября 2024 по 30 сентября 2025 года будет зависеть, сколько вы будете платить за доставку газа уже с 1 января 2026 года. Чтобы узнать ежемесячную сумму за распределение, нужно сделать несложный расчет.

Как посчитать стоимость доставки газа в Украине

Чтобы узнать сумму, которую вы ежемесячно будете платить за распределение в 2026 году, нужно сделать несложный расчет.

Берете свой годовой объем потребления газа — с 1 октября 2024-го по 30 сентября 2025 года. Такие данные можно найти в вашем личном кабинете на сайте оператора ГРС. Умножаете эту цифру на тариф, установленный для вашего региона.

У каждого оператора ГРС он разный. Сами тарифы на распределение пока остаются без изменений. Поэтому уменьшится плата или возрастет, будет зависеть исключительно от объема потребления. Полученный результат нужно разделить на 12 месяцев.

И так вы узнаете свой ориентировочный ежемесячный платеж за доставку газа в 2026 году. Чтобы в вашей газовой отчетности не было лишних начислений, показания счетчика надо передавать ежемесячно — с 1 по 5 число включительно.

Собственный тариф вы можете узнать на сайте своей газораспределительной компании или увидеть в платежке.

Напомним, вечером 1 декабря, а также на следующее утро российские оккупанты нанесли удары по гражданским объектам газовой инфраструктуры, обеспечивающим добычу и хранение газа для украинцев.

А компания "Нафтогаз Украины" полностью выполнила план по закачке природного газа в подземные хранилища к зимнему сезону. Сейчас в хранилищах накоплено 13,2 миллиарда кубометров газа, что соответствует 100% поставленной правительством задачи.