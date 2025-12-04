Суму можна дізнатись вже зараз: тариф на газ в Україні змінюється з 1 січня

З 1 січня 2026-го в Україні перерахують вартість доставки газу. Вартість доставки газу в Україні розраховують на весь рік за підсумками споживання в період з 1 жовтня по 30 вересня.

Отже, кожен українець вже зараз може дізнатись, скільки треба буде платити за газ наступного року, повідомляє видання "ГазПравда".

Від спожитого обсягу з 1 жовтня 2024 до 30 вересня 2025 року залежатиме, скільки ви платитимете за доставку газу вже з 1 січня 2026 року. Щоб дізнатися щомісячну суму за розподіл, потрібно зробити нескладний розрахунок.

Як порахувати вартість доставки газу в Україні

Щоб дізнатися суму, яку ви щомісяця будете платити за розподіл у 2026 році, потрібно зробити нескладний розрахунок.

Берете свій річний обсяг споживання газу – з 1 жовтня 2024-го до 30 вересня 2025 року. Такі дані можна знайти у вашому особистому кабінеті на сайті оператора ГРМ. Множите цю цифру на тариф, встановлений для вашого регіону.

Відео дня

У кожного оператора ГРМ він різний. Самі тарифи на розподіл поки що залишаються без змін. Тож зменшиться плата чи зросте, залежатиме суто від обсягу споживання. Отриманий результат потрібно поділити на 12 місяців.

І так ви дізнаєтеся свій орієнтовний щомісячний платіж за доставку газу в 2026 році. Щоб у вашій газовій звітності не було зайвих нарахувань, показання лічильника треба передавати щомісяця – з 1 до 5 числа включно.

Власний тариф ви можете дізнатися на сайті своєї газорозподільчої компанії або побачити у платіжці.

Нагадаємо, увечері 1 грудня, а також наступного ранку російські окупанти завдали ударів по цивільних об'єктах газової інфраструктури, що забезпечують видобуток і зберігання газу для українців.

А компанія "Нафтогаз України" повністю виконала план із закачування природного газу в підземні сховища до зимового сезону. Наразі у сховищах накопичено 13,2 мільярда кубометрів газу, що відповідає 100% поставленого урядом завдання.