Графики отключения электроэнергии 5 декабря: в какой области дольше всего не будет света (фото)

В пятницу, 5 декабря, в Украине будут действовать плановые отключения электроэнергии из-за последствий российских ракетно-дронных атак по энергообъектам. Дольше всего света не будет в Днепропетровской и Одесской областях, где поочередно будут отключать электроэнергию до 9 часов в сутки.

Об этом сообщает "Укрэнерго". По информации компании, ограничения будут применяться во всех регионах Украины с 00:00 до 23:59. В объеме предусмотрено от 0,5 до 3 очередей отключений электроэнергии, а для промышленных потребителей вводятся ограничения мощности на весь день. В ведомстве также отмечают, что время и продолжительность отключений могут меняться, поэтому важно следить за обновлениями на страницах облэнерго в вашем регионе.

Кроме этого, компания ДТЭК обнародовала детальные графики отключений для отдельных областей. В Киеве и Киевской области потребителей ожидают поочередные отключения света продолжительностью от 3,5 до 7 часов. В Днепропетровской области и Днепре свет поочередно будут отключать на 3,5-9 часов в зависимости от очереди потребителей. В Одесской области, как и в Днепропетровской, все очереди останутся без света от 3,5 до 9 часов в течение дня.

Графики отключений света 5 декабря — Киев

Графики отключений света 5 декабря — Киевская область

Графики отключений света 5 декабря — Днепропетровская область

Графики отключений света 5 декабря — Одесская область

Напомним, что после Дня Святого Николая "Укрэнерго" планирует сократить продолжительность плановых отключений света. И все же энергетики объясняют, что сейчас самая сложная ситуация наблюдается в Днепропетровской, Харьковской и Донецкой областях.

Также Фокус писал, что в ДТЭК объяснили, что ночью потребление электроэнергии значительно меньше, чем днем. В частности, с утра нагрузка на энергосистему растет, и энергетики вынуждены выключать свет, чтобы удержать баланс.