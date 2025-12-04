Графіки відключення електроенергії 5 грудня: в якій області найдовше не буде світла (фото)

У п'ятницю, 5 грудня, в Україні діятимуть планові відключення електроенергії через наслідки російських ракетно-дронових атак по енергооб’єктах. Найдовше світла не буде у Дніпропетровській та Одеській областях, де почергово вимикатимуть електроенергію до 9 годин на добу.

Про це повідомляє "Укренерго". За інформацією компанії, обмеження будуть застосовуватися у всіх регіонах України з 00:00 до 23:59. В обсязі передбачено від 0,5 до 3 черг відключень електроенергії, а для промислових споживачів запроваджуються обмеження потужності на весь день. У відомстві також наголошують, що час і тривалість відключень можуть змінюватися, тому важливо стежити за оновленнями на сторінках обленерго у вашому регіоні.

Окрім цього, компанія ДТЕК оприлюднила детальні графіки відключень для окремих областей. У Києві та Київській області споживачів очікують почергові відключення світла тривалістю від 3,5 до 7 годин. У Дніпропетровській області та Дніпрі світло почергово вимикатимуть на 3,5–9 годин залежно від черги споживачів. На Одещині, як і в Дніпропетровщині, всі черги залишаться без світла від 3,5 до 9 годин протягом дня.

Графіки відключень світла 5 грудня — Київ

Коли вимикатимуть світло у Києві 5 грудня Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла 5 грудня — Київська область

Коли вимикатимуть світло у Київській області 5 грудня Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла 5 грудня — Дніпропетровська область

Коли вимикатимуть світло у Дніпропетровській області 5 грудня Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла 5 грудня — Одеська область

Коли вимикатимуть світло у Одеській області 5 грудня Фото: ДТЕК

Нагадаємо, що після Дня Святого Миколая "Укренерго" планує скоротити тривалість планових відключень світла. Та все ж енергетики пояснюють, що наразі найскладніша ситуація спостерігається у Дніпропетровській, Харківській та Донецькій областях.

Також Фокус писав, що в ДТЕК пояснили, що вночі споживання електроенергії значно мене, ніж удень. Зокрема, зранку навантаження на енергосистему зростає, і енергетики вимушені вимикати світло, щоб утримати баланс.