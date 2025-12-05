Склады, заводы и клубничные поля: где работают и сколько зарабатывают украинцы в Польше

Польша уже четвертый год остается главным прибежищем для украинцев, которые выехали из страны из-за войны. Здесь проще найти жилье, легально работать и быстрее адаптироваться к новой реальности. Фокус выяснил, как украинские мигранты интегрировались в польскую среду, где чаще всего работают и сколько зарабатывают.

По данным Управления по делам иностранцев Польши, в стране проживает около 1,55 млн граждан Украины. Они остаются самой большой группой иностранцев — 78% от всех мигрантов. Около 993 тысячи имеют статус PESEL-UKR — временную защиту, остальные находятся на основании видов на жительство или карт резидента ЕС.

"Польша — самая популярная страна среди украинских мигрантов. Географическая близость, понятный язык и простые правила трудоустройства делают ее наиболее доступной для них", — отмечает Анна Джоболда, директор департамента рекрутации Gremi Personal.

Она добавляет, что за почти четыре года войны украинцы значительно адаптировались: большинство работает, изучает язык и постепенно интегрируется в местные общины. Основной доход беженцев обеспечивает работа, а не социальные выплаты.

По данным аналитического центра Gremi Personal, более 810 тысяч украинцев имеют официальное трудоустройство — это около двух третей всех иностранцев, работающих в стране. В целом работу имеет 78% украинцев, тогда как в Германии трудоустроены лишь 31%, а в Испании — 17%.

ТОП направлений, где чаще всего трудоустраивались украинцы

Признание украинских дипломов и квалификаций в Польше происходит медленно, поэтому многие мигранты работают не по специальности. Самые популярные сферы — логистика, промышленность и пищевое производство.

"Почти половина кандидатов (49%) выбирает работу на складах и в логистических центрах, 11,2% — в аграрном и пищевом секторе, около 10% заняты в промышленности, 9,5% работают на технических неквалифицированных позициях, а 9,47% — в мясо- и рыбопереработке. Именно эти отрасли формируют основу постоянного спроса на работников", — пояснила Анна Джоболда.

В Польше ощущается значительная нехватка водителей — особенно грузовиков и автобусов.

По ее словам, украинцы охотно откликаются также на вакансии в строительной сфере, где растет потребность в специалистах — каменщиках, плиточниках, штукатурах и монтажниках.

В каких отраслях Польши больше всего не хватает работников

Несмотря на то, что открытых вакансий на польском рынке уменьшилось, польский рынок труда все еще испытывает нехватку кадров в ряде отраслей.

"Больше всего дефицитны работники мясопереработки и пищевой промышленности. Также не хватает водителей грузовиков и автобусов. Стабильным остается спрос на технических специалистов — водителей погрузчиков, слесарей, сварщиков и работников технического обслуживания", — добавляет специалист.

В отдельную категорию выделяют специалистов среднего и руководящего звена — бригадиров, руководителей смен и линейных менеджеров. Однако для таких вакансий важны знания польского, опыт работы на аналогичных должностях и навыки организации команд и производственных процессов. Именно это открывает путь к стабильной и хорошо оплачиваемой работе.

Кроме постоянных предложений, сохраняется спрос на сезонную работу, особенно в преддверии праздников.

"Украинцы могут получить краткосрочные подработки в складе, упаковке или пищевом производстве. Главные требования к кандидатам — желание работать и легальное пребывание в стране", — говорит Джоболда.

Зарплаты украинцев в Польше: в каких отраслях платят больше

Польша и в дальнейшем остается привлекательной для украинских беженцев не только из-за безопасности, но и благодаря заметно более высоким зарплатам. С 1 января 2025 года минимальная зарплата в стране составляет 4666 злотых до вычета налогов. "На руки" работник получает примерно 3510,92 злотых — это более 40 000 грн. Для сравнения: в Украине минималка в настоящее время составляет 8000 грн и только со следующего года вырастет до 8647 грн.

"Постоянный рост доходов стимулирует трудовых мигрантов все чаще выбирать Польшу. За девять месяцев 2025 года средняя зарплата в бизнес-секторе страны увеличилась на 8,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года", — говорит аналитик Gremi Personal Олег Руденко.

Однако динамика в разных отраслях оказалась неодинаковой

Быстрее всего росли зарплаты в таких секторах:

производство компьютеров и электроники (+10,9%),

пищевая промышленность (+9,8%),

транспортное оборудование, включая военное (+9,2%),

машиностроение (+9,1%),

мебельное производство (+8,9%).

Несколько медленнее зарплаты росли в отраслях, где традиционно работает много украинцев:

логистика (+7,8%),

HoReCa (+7,8%),

строительство (+7,6%),

розничная торговля (+7,6%).

В сентябре зарплаты в HoReCa и розничной торговле даже немного снизились — на 0,4%, а в логистике — на 1,2%. Аналитики объясняют это сезонными колебаниями.

Зарплаты в Польше значительно превышают украинские: средний доход в популярных секторах в 2025 году достигает более 100 000 грн. Фото: Из открытых источников

"После летних пиков продаж уменьшаются премии и надбавки, которые формируют значительную часть заработков работников. Добавляется и другой фактор — после сокращений в промышленности больше людей переходят работать в логистику и HoReCa. Конкуренция на рынке труда растет, поэтому работодатели получают возможность уменьшать или хотя бы сдерживать рост оплаты", — объясняет Руденко.

Несмотря на это логистика остается одной из самых высокооплачиваемых отраслей в Польше. В сентябре 2025 года здесь платили в среднем 9029 злотых (примерно 102 900 грн). Это почти на уровне машиностроения — 9195 злотых (около 104 800 грн).

Средняя зарплата во всем бизнес-секторе Польши в сентябре составила 8750 злотых (101 тыс грн).

В розничной торговле — 6766 злотых (78100 грн),

в HoReCa — 6548 злотых (75584).

Для сравнения, средняя зарплата в Украине в тех же секторах по состоянию на 2025 год примерно такая: логистика — 24 000 грн, строительство — 28 000 грн, HoReCa — 21 000 грн, розничная торговля — 22 000 грн.

Олег Руденко отмечает, что это только усиливает интерес украинцев к работе в Польше, ведь там можно рассчитывать на более стабильный и высокий доход.

"Условия трудоустройства для наших граждан в целом остаются благоприятными, особенно в сферах, где не требуется высокая квалификация. В то же время конкуренция растет, и лучшие возможности сегодня открываются для тех, кто готов переходить в производственные и технические специальности", — отмечает специалист.

Именно в этих направлениях компании активно инвестируют в персонал, предлагают стабильность, более высокие зарплаты и широкие перспективы профессионального развития.