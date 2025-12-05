Склади, заводи й полуничнi поля: де працюють та скiльки заробляють українці у Польщі

Польща вже четвертий рік залишається головним прихистком для українців, які виїхали з країни через війну. Тут простіше знайти житло, легально працювати та швидше адаптуватися до нової реальності. Фокус з’ясував, як українські мігранти інтегрувалися у польське середовище, де найчастіше працюють та скільки заробляють.

За даними Управління у справах іноземців Польщі, у країні проживає приблизно 1,55 млн громадян України. Вони залишаються найбільшою групою іноземців — 78% від усіх мігрантів. Близько 993 тисячі мають статус PESEL-UKR — тимчасовий захист, решта перебуває на підставі дозволів на проживання або карт резидента ЄС.

"Польща — найпопулярніша країна серед українських мігрантів. Географічна близькість, зрозуміла мова і прості правила працевлаштування роблять її найбільш доступною для них", — зазначає Анна Джоболда, директорка департаменту рекрутації Gremi Personal.

Вона додає, що за майже чотири роки війни українці значно адаптувалися: більшість працює, вивчає мову та поступово інтегрується у місцеві громади. Основний дохід біженців забезпечує робота, а не соціальні виплати.

За даними аналітичного центру Gremi Personal, понад 810 тисяч українців мають офіційне працевлаштування — це близько двох третин усіх іноземців, які працюють у країні. Загалом роботу має 78% українців, тоді як у Німеччині працевлаштовані лише 31%, а в Іспанії — 17%.

ТОП напрямків, де найчастіше працевлаштовувалися українці

Визнання українських дипломів і кваліфікацій у Польщі відбувається повільно, тож багато мігрантів працюють не за спеціальністю. Найпопулярніші сфери — логістика, промисловість та харчове виробництво.

"Майже половина кандидатів (49%) обирає роботу на складах та в логістичних центрах, 11,2% — у аграрному та харчовому секторі, близько 10% зайняті в промисловості, 9,5% працюють на технічних некваліфікованих позиціях, а 9,47% — у м’ясо- та рибопереробці. Саме ці галузі формують основу постійного попиту на працівників", — пояснила Анна Джоболда.

У Польщі відчувається значний брак водіїв — особливо вантажівок і автобусів.

За її словами, українці охоче відгукуються також на вакансії в будівельній сфері, де зростає потреба у спеціалістах — мулярах, плиточниках, штукатурах і монтажниках.

У яких галузях Польщі найбільше бракує працівників

Незважаючи на те, що відкритих вакансій на польському ринку зменшилося, польський ринок праці все ще відчуває брак кадрів у низці галузей.

"Найбільше дефіцитні працівники м’ясопереробки та харчової промисловості. Також не вистачає водіїв вантажівок і автобусів. Стабільним залишається попит на технічних спеціалістів — водіїв навантажувачів, слюсарів, зварювальників та працівників технічного обслуговування", — додає фахівчиня.

В окрему категорію виділяють фахівців середньої та керівної ланки — бригадирів, керівників змін і лінійних менеджерів. Однак для таких вакансій важливі знання польської, досвід роботи на аналогічних посадах і навички організації команд та виробничих процесів. Саме це відкриває шлях до стабільної та добре оплачуваної роботи.

Крім постійних пропозицій, зберігається попит на сезонну роботу, особливо напередодні свят.

"Українці можуть отримати короткострокові підробітки у складі, пакуванні або харчовому виробництві. Головні вимоги до кандидатів — бажання працювати та легальне перебування в країні", — говорить Джоболда.

Зарплати українців у Польщі: у яких галузях платять більше

Польща й надалі залишається привабливою для українських біженців не лише через безпеку, а й завдяки помітно вищим зарплатам. З 1 січня 2025 року мінімальна зарплата в країні становить 4666 злотих до вирахування податків. "На руки" працівник отримує приблизно 3510,92 злотих — це понад 40 000 грн. Для порівняння: в Україні мінімалка на цей час складає 8000 грн і лише з наступного року зросте до 8647 грн.

"Постійне зростання доходів стимулює трудових мігрантів все частіше обирати Польщу. За дев’ять місяців 2025 року середня зарплата в бізнес-секторі країни збільшилася на 8,2% порівняно з тим самим періодом минулого року", — говорить аналітик Gremi Personal Олег Руденко.

Проте динаміка у різних галузях виявилася неоднаковою

Найшвидше зростали зарплати у таких секторах:

виробництво комп’ютерів та електроніки (+10,9%),

харчова промисловість (+9,8%),

транспортне обладнання, включно з військовим (+9,2%),

машинобудування (+9,1%),

меблеве виробництво (+8,9%).

Дещо повільніше зарплати зростали у галузях, де традиційно працює багато українців:

логістика (+7,8%),

HoReCa (+7,8%),

будівництво (+7,6%),

роздрібна торгівля (+7,6%).

У вересні зарплати в HoReCa та роздрібній торгівлі навіть трохи знизилися — на 0,4%, а в логістиці — на 1,2%. Аналітики пояснюють це сезонними коливаннями.

Зарплати в Польщі значно перевищують українські: середній дохід у популярних секторах у 2025 році сягає понад 100 000 грн. Фото: З відкритих джерел

"Після літніх піків продажів зменшуються премії та надбавки, які формують значну частину заробітків працівників. Додається й інший фактор — після скорочень у промисловості більше людей переходять працювати у логістику та HoReCa. Конкуренція на ринку праці зростає, тож роботодавці отримують можливість зменшувати або принаймні стримувати зростання оплати", — пояснює Руденко.

Попри це логістика залишається однією з найкраще оплачуваних галузей у Польщі. У вересні 2025 року тут платили в середньому 9029 злотих (приблизно 102 900 грн). Це майже на рівні машинобудування — 9195 злотих (близько 104 800 грн).

Середня зарплата у всьому бізнес-секторі Польщі у вересні становила 8750 злотих (101 тис грн).

У роздрібній торгівлі — 6766 злотих (78100 грн),

у HoReCa — 6548 злотих (75584).

Для порівняння, середня зарплата в Україні у тих же секторах станом на 2025 рік приблизно така: логістика — 24 000 грн, будівництво — 28 000 грн, HoReCa — 21 000 грн, роздрібна торгівля — 22 000 грн.

Олег Руденко відзначає, що це лише підсилює інтерес українців до роботи в Польщі, адже там можна розраховувати на стабільніший та вищий дохід.

"Умови працевлаштування для наших громадян загалом залишаються сприятливими, особливо у сферах, де не потрібна висока кваліфікація. Водночас конкуренція зростає, і найкращі можливості сьогодні відкриваються для тих, хто готовий переходити у виробничі та технічні спеціальності", — відзначає фахівець.

Саме в цих напрямках компанії активно інвестують у персонал, пропонують стабільність, вищі зарплати та ширші перспективи професійного розвитку.