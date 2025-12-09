Цены на жилье в 2026-м: риэлтор назвала пять городов, где квартиры подорожают больше всего

В 2026 году эксперты рынка недвижимости прогнозируют рост стоимости квадратных метров в новостройках сразу нескольких крупных украинских городов. Несмотря на продолжающиеся боевые действия и отток населения.

Темпы подорожания жилья в новых домах могут составить от 15% до 20% в течение года, рассказала в комментарии "Новини.LIVE" риелтор Марина Куц.

Главными факторами подорожания являются рост стоимости строительных материалов, рост спроса на жилье в больших агломерациях, а также восстановление инфраструктуры и возвращение населения.

Лидером по спросу на новое жилье является Киев. Однако Куць констатирует, что хотя спрос остается активным, рынок становится более избирательным. Часть покупателей все больше смотрят в сторону пригородов, где чуть ниже себестоимость жилья и выше чувство безопасности.

По ее прогнозу, рост на столичную недвижимость в 2026 году составит от 5% до 20%.

Факторы, которые влияют на стоимость жилья в Киеве, – стабильный спрос среди инвесторов, новые проекты с повышенным уровнем энергоэффективности, а также желание покупателей инвестировать в более защищенные объекты,

Одесса может стать лидером грядущего роста цен на первичное жилье, которое ожидается в районе 10-18%, особенно в сегменте однокомнатных квартир. Куць объясняет, что именно этот формат пользуется высоким спросом из-за доступного бюджета и уменьшенного риска простоя.

На подорожание жилья в Одессе влияют возврат населения, активность локальных застройщиков и дефицит качественного жилья в центральных районах.

Третьим в списке городов, где ожидается удорожание первичного жилья является Харьков. Несмотря на близость фронта, рынок новостроек в этом городе развивается и в 2026 году прибавит в цене от 8% до 15% из-за спроса на новые квартиры. Риэлтор подчеркивает, что в Харькове застройщики представляют проекты с усиленной безопасностью, что становится одним из важнейших факторов выбора.

Львов стабильно и объяснимо остается в топе городов с самой востребованной недвижимостью, и новостройки – не исключение. Город привлекает внутренних переселенцев, бизнеса и инвесторов, поэтому цены растут предсказуемо. В 2026-м подорожание квадратных метров во Львове составит от 7 до 14% .

Замыкает пятерку лидеров Днепр, который несмотря на более сдержанные темпы роста, демонстрирует положительную тенденцию.

