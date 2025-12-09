Ціни на житло у 2026-му: рієлторка назвала п'ять міст, де квартири подорожчають найбільше

У 2026 році експерти ринку нерухомості прогнозують зростання вартості квадратних метрів у новобудовах одразу кількох великих українських міст. Незважаючи на бойові дії, що тривають, і відтік населення.

Темпи подорожчання житла в нових будинках можуть становити від 15% до 20% протягом року, розповіла в коментарі "Новини.LIVE" рієлторка Марина Куц.

Головними чинниками подорожчання є зростання вартості будівельних матеріалів, зростання попиту на житло у великих агломераціях, а також відновлення інфраструктури та повернення населення.

Лідером за попитом на нове житло є Київ. Однак Куць констатує, що хоча попит залишається активним, ринок стає більш вибірковим. Частина покупців дедалі більше дивляться в бік передмість, де трохи нижча собівартість житла і вище відчуття безпеки.

За її прогнозом, зростання на столичну нерухомість у 2026 році становитиме від 5% до 20%.

Чинники, які впливають на вартість житла в Києві, — стабільний попит серед інвесторів, нові проєкти з підвищеним рівнем енергоефективності, а також бажання покупців інвестувати в більш захищені об'єкти,

Одеса може стати лідером майбутнього зростання цін на первинне житло, яке очікується в районі 10–18%, особливо в сегменті однокімнатних квартир. Куць пояснює, що саме цей формат користується високим попитом через доступний бюджет і зменшений ризик простою.

На подорожчання житла в Одесі впливають повернення населення, активність локальних забудовників та дефіцит якісного житла в центральних районах.

Третім у списку міст, де очікується подорожчання первинного житла, є Харків. Незважаючи на близькість фронту, ринок новобудов у цьому місті розвивається і 2026 року додасть у ціні від 8% до 15% через попит на нові квартири. Ріелторка підкреслює, що в Харкові забудовники презентують проєкти з посиленою безпекою, що стає одним із найважливіших чинників вибору.

Львів стабільно і зрозуміло залишається в топі міст із найбільш затребуваною нерухомістю, і новобудови — не виняток. Місто приваблює внутрішніх переселенців, бізнесів та інвесторів, тому ціни зростають передбачувано. У 2026-му подорожчання квадратних метрів у Львові становитиме від 7 до 14% .

Замикає п'ятірку лідерів Дніпро, що попри більш стримані темпи зростання, демонструє позитивну тенденцію.

