Цены в Украине ниже чем в Польше, но продуктовая корзина получается дороже в 5 раз: как так случилось

Цены на многие продукты в Украине дешевле польских, но средняя зарплата намного выше именно в Польше. Журналисты сравнили цены на самые популярные продукты.

Издание "Телеграф" сделало интересный эксперимент, сравнив цены на продукты и бытовую химию в Польше и в Украине. Однако журналисты сразу заметили, что в зарплатах Украина существенно проигрывает Польше.

По состоянию на конец 2025 года в Украине минимальная зарплата установлена на уровне 8000 грн. Из суммы вычитаются налоги — 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора. Работник фактически получает примерно 6160 грн "на руки". В Польше 1 января 2025 года минимальная зарплата составляет 4666 злотых брутто, а после обязательных отчислений ориентировочная сумма на руки составляет примерно 3510,92 злотых нетто. В гривне — 40 882.

Разница в уровне доходов значительная, поэтому если считать относительно суммы минимальной зарплаты, потребительская корзина для украинца примерно в 4-5 раз дороже относительно дохода, чем для поляка.

Журналисты сравнивали цены в польском сетевом ретейлере Biedronka в Кракове по состоянию на начало декабря. И цены украинских сетей АТБ, "Сильпо", METRO и EVA, чтобы понять, где покупки обходятся дешевле.

Овощи и фрукты

Украинские овощи существенно доступнее. Картофель стоит 9,99 грн/кг против 46,34 грн в Польше. Тепличные томаты — 99,89 грн/кг против 150,86 грн. Капуста и лук также в несколько раз дешевле в Украине, некоторые позиции — в 4-6 раз.

Разница в стоимости фруктов в Украине и Польше Фото: Телеграф Разница в стоимости овощей в Украине и Польше Фото: Телеграф

Разница в стоимости фруктов меньше, но все же в пользу Украины. Яблоки — 29,95 грн/кг в Украине и 69,22 грн в Польше. Сравнивались именно отечественные сорта. Мандарины — 49,99 грн против 57,66 грн.

Макароны и крупы

Здесь ситуация смешанная. Украинские макароны дороже в пересчете на 100 г, чем польские. Гречка — дешевле в Украине, как и рис. Однако последний имеет совсем небольшую разницу в стоимости.

Разница в стоимости круп и макарон в Украине и Польше Фото: Телеграф

Молочные товары и яйца

Молочные товары в основном дешевле в Польше. Масло и камамбер в польских магазинах стоят заметно меньше. В то же время яйца — наоборот: в Польше они на треть дороже. Интересно, что товары в Польше в основном в упаковке с "круглым" весом, например литр молока, тогда как в Украине чаще — 900 мл и меньше.

Разница в стоимости молочных продуктов и яиц в Украине и Польше Фото: Телеграф

Колбасные изделия

Украина имеет неоспоримое ценовое преимущество на местные товары. Краковская колбаса и ветчина украинского производства обходятся покупателям значительно дешевле, чем в польских супермаркетах.

Разница в стоимости колбасных изделий в Украине и Польше Фото: Телеграф

Импортные бренды

Импортные бренды дешевле именно в Польше. Панеттоне, Pringles и Haribo обходятся польскому покупателю заметно дешевле. В частности на панеттоне, разница в стоимости — почти 200 грн, 288,8 в Польше против 499 в Украине.

Разница в стоимости импортных продуктов в Украине и Польше Фото: Телеграф

Напитки

Большинство напитков дешевле в Украине. Pepsi и чай Lipton имеют более низкие цены. Зато сок в Польше выгоднее. Вероятно, на разницу в цене сока влияет также и бренд.

Разница в стоимости напитков в Украине и Польше Фото: Телеграф

Бытовая химия и корм для кошек

Большинство товаров бытовой химии дешевле в Украине. Гель Dove и спрей Rexona стоят меньше, тогда как женский стик дезодоранта — исключение в пользу Польши.

Разница в стоимости товаров для детей и животных в Украине и Польше Фото: Телеграф Разница в стоимости товаров для личной гигиены в Украине и Польше Фото: Телеграф

Подгузники DADA и корм Felix в Польше дороже. Отметим, корм для кошек продается в комплекте по 4 единицы, вероятно дополнительная упаковка влияет на цену.

В общем, Украина выигрывает в базовых категориях: овощах, фруктах, мясе, яйцах и крупах. Польша выгоднее в сегменте импортных продуктов, снеков, отдельных молочных товаров и части бытовой химии. В среднем повседневная продуктовая корзина в Украине дешевле на 25-40%.

