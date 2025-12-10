Ціни в Україні нижчі ніж у Польщі, але продуктовий кошик виходить дорожчим в 5 разів: як так сталось

Ціни на багато продуктів в Україні дешевші за польські, але середня зарплатня набагато вища саме у Польщі. Журналісти порівняли ціни на найпопулярніші продукти.

Видання "Телеграф" зробило цікавий експеримент, порівнявши ціни на продукти та побутову хімію у Польщі та в Україні. Однак журналісти одразу зауважили, що у зарплатах Україна суттєво програє Польщі.

Станом на кінець 2025 року в Україні мінімальна зарплата встановлена на рівні 8000 грн. Із суми вираховуються податки — 18% ПДФО та 1,5% військового збору. Працівник фактично отримує приблизно 6160 грн "на руки". В Польщі 1 січня 2025 року мінімальна зарплата становить 4666 злотих брутто, а після обов’язкових відрахувань орієнтовна сума на руки складає приблизно 3510,92 злотих нетто. В гривні — 40 882.

Відео дня

Різниця в рівні доходів значна, тому якщо рахувати відносно суми мінімальної зарплати, споживчий кошик для українця є приблизно у 4–5 разів дорожчим відносно доходу, ніж для поляка.

Журналісти порівнювали ціни в польському мережевому ретейлері Biedronka в Кракові станом на початок грудня. Та ціни українських мереж АТБ, "Сільпо", METRO та EVA, щоб зрозуміти, де покупки обходяться дешевше.

Овочі та фрукти

Українські овочі суттєво доступніші. Картопля коштує 9,99 грн/кг проти 46,34 грн у Польщі. Тепличні томати — 99,89 грн/кг проти 150,86 грн. Капуста і цибуля також у кілька разів дешевші в Україні, деякі позиції — у 4–6 разів.

Різниця у вартості фруктів в Україні та Польщі Фото: Телеграф Різниця у вартості овочів в Україні та Польщі Фото: Телеграф

Різниця у вартості фруктів менша, але все ж на користь України. Яблука — 29,95 грн/кг в Україні та 69,22 грн у Польщі. Порівнювались саме вітчизняні сорти. Мандарини — 49,99 грн проти 57,66 грн.

Макарони та крупи

Тут ситуація змішана. Українські макарони дорожчі в перерахунку на 100 г, ніж польські. Гречка — дешевша в Україні, як і рис. Проте останній має зовсім невелику різницю у вартості.

Різниця у вартості круп та макаронів в Україні та Польщі Фото: Телеграф

Молочні товари та яйця

Молочні товари здебільшого дешевші в Польщі. Масло і камамбер у польських магазинах коштують помітно менше. Водночас яйця — навпаки: у Польщі вони на третину дорожчі. Цікаво, що товари в Польщі здебільшого в пакування з "круглою" вагою, наприклад літр молока, тоді як в Україні частіше — 900 мл і менше.

Різниця у вартості молочних продуктів та яєць в Україні та Польщі Фото: Телеграф

Ковбасні вироби

Україна має беззаперечну цінову перевагу на місцеві товари. Краківська ковбаса і шинка українського виробництва обходяться покупцям значно дешевше, ніж у польських супермаркетах.

Різниця у вартості ковбасних виробів в Україні та Польщі Фото: Телеграф

Імпортні бренди

Імпортні бренди дешевші саме в Польщі. Панеттоне, Pringles і Haribo обходяться польському покупцеві помітно дешевше. Зокрема на панеттоне, різниця у вартості — майже 200 грн, 288,8 в Польщі проти 499 в Україні.

Різниця у вартості імпортних продуктів в Україні та Польщі Фото: Телеграф

Напої

Більшість напоїв дешевша в Україні. Pepsi та чай Lipton мають нижчі ціни. Натомість сік у Польщі вигідніший. Ймовірно, на різницю в ціні соку впливає також і бренд.

Різниця у вартості напоїв в Україні та Польщі Фото: Телеграф

Побутова хімія та корм для котів

Більшість товарів побутової хімії дешевші в Україні. Гель Dove і спрей Rexona коштують менше, тоді як жіночий стік дезодоранту — виняток на користь Польщі.

Різниця у вартості товарів для дітей та тварин в Україні та Польщі Фото: Телеграф Різниця у вартості товарів для особистої гігієни в Україні та Польщі Фото: Телеграф

Підгузки DADA та корм Felix у Польщі дорожчі. Зазначимо, корм для котів продається в комплекті по 4 одиниці, ймовірно додаткове пакування впливає на ціну.

Загалом, Україна виграє в базових категоріях: овочах, фруктах, м’ясі, яйцях і крупах. Польща вигідніша у сегменті імпортних харчів, снеків, окремих молочних товарів і частини побутової хімії. У середньому повсякденний продуктовий кошик в Україні дешевший на 25–40%.

Нагадаємо, науковці Інституту аграрної економіки підрахували, скільки українцям будуть коштувати 12 пісних страв на Святвечір, який святкують 24 грудня.

Також Фокус писав, що у листопаді 2025 року споживчі ціни в Україні зросли на 0,4% у порівнянні з жовтнем, тоді як річна інфляція сповільнилася до 9,3%. Найбільші коливання зазначилися на продуктових ринках, у сегменті алкогольних і тютюнових виробів, а також у сфері транспорту.