"Зимняя поддержка" расширяет возможности: на какую категорию товаров можно потратить 1000 грн

В Украине с 11 декабря разрешили тратить 1 000 гривен помощи "Зимняя поддержка" на продукты питания. Первыми воспользоваться этой возможностью могут покупатели определенных торговых сетей.

Как сообщает Министерство социальной политики, семьи и единства Украины, сейчас воспользоваться новой опцией могут посетители магазинов сети "Fozzy Group" — в частности "Сильпо", "Фора", "THRASH!ТРАШ!", "Fozzy", а также сети "Близенько". На сегодня возможность доступна в более 1 160 торговых точках по всей стране, а впоследствии перечень магазинов будет расширен.

Отмечается, что использование средств "Зимней поддержки" на продукты питания пока ограничено покупками в физических магазинах; онлайн-заказы пока не поддерживаются. Ранее 1 000 грн помощи можно было тратить для оплаты коммунальных и почтовых услуг, благотворительности, а также для приобретения товаров украинского производства — лекарств и книг. Теперь в этот перечень добавлены продукты питания, за исключением подакцизных товаров.

Відео дня

Что известно о "Зимней поддержке" и как получить средства

Как говорится на сайте Минсоцполитики, программа "Зимняя поддержка" предусматривает единовременную выплату 1 000 грн для всех украинцев, которые находятся в Украине, чтобы помочь покрыть базовые расходы в начале зимы. Прием заявок продолжается с 15 ноября до 24 декабря 2025 года, а получить деньги можно через приложение "Дія" или Укрпочту.

Заявку на ребенка подают родители, опекуны или законные представители, для недееспособных лиц — их опекуны. Также в ведомстве отмечают, что один гражданин может получить только одну выплату. Более того, выплаты не распространяются на украинцев за рубежом.

Как получить помощь:

через "Дія" (с 15 ноября): открыть раздел "Сервисы" — "Зимняя поддержка", подать заявку для себя или ребенка с приложенным свидетельством о рождении, выбрать карту "Национальный кэшбек" и отправить заявку;

через Укрпочту (с 18 ноября): средства автоматически поступят в день выплаты пенсии или соцпомощи. Опекуны, граждане без РНОКПП или те, кто не пользуется "Дією", также могут получить выплату через почту.

На что можно потратить тысячу гривен

Использовать 1 000 грн нужно до 30 июня 2026 года. Кроме этого, снятие наличных невозможно, а неиспользованные остатки возвращаются в бюджет. В частности, средства можно потратить на:

коммунальные услуги — электроэнергия, газ, вода, тепло;

лекарства и медицинские препараты — аптеки и медицинские магазины;

благотворительность — донаты, в том числе в поддержку ВСУ;

книги и печатная продукция — книжные магазины и киоски прессы;

продукты питания — товары украинского производства (кроме подакцизных);

товары украинского производства — через отделения Укрпочты;

почтовые услуги — отправления, переводы и другие сервисы.

Министерство социальной политики подчеркивает, что "Зимняя поддержка" направлена на комплексную помощь украинцам в зимний период и обеспечение их базовых потребностей.

Напомним, что в конце ноября в Украине начался прием заявок на получение единовременной выплаты в размере 6 500 грн для граждан, оказавшихся в трудных жизненных обстоятельствах из-за войны или других тяжелых ситуаций.

Также Фокус писал, что недавно стартовала вторая волна выплат 1 000 грн в рамках программы "Зимняя поддержка". В частности, помощь получат еще 2,5 млн граждан, которые подали заявки через приложение "Дія" 16 ноября.