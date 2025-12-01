Стартует вторая волна "Зимової підтримки": кому начислят тысячу гривен

В правительстве объявили начало новой волны выплат 1 000 грн в рамках программы "Зимова підтримка". Ожидается, что помощь получат еще 2,5 млн граждан, которые подали заявки через приложение "Дія" 16 ноября.

О новой волне "Зимової підтримки" сообщило Министерство социальной политики, семьи и единства Украины. Помощь получат в частности родители, которые оформляли выплаты на детей.

На вторую волну выплат "зимней тысячи" заложено более 3 млрд гривен.

Как оформить "Зимову підтримку"

Заявки на выплату "тысячи Зеленского" можно подавать до 24 декабря 2025 года. Для этого необходимо находиться на территории Украины — для граждан за рубежом или на временно оккупированных территориях программа не действует.

Украинцы могут подать заявку онлайн через приложение "Дія" или в одном из 26 тысяч отделений АО "Укрпошта". Уведомление о зачислении помощи, оформленной онлайн, должно поступить в "Дію". Те, кто заказывал помощь через "Укрпошту", получат SMS-сообщение.

Відео дня

Если человек не может прийти в отделение почты самостоятельно, можно позвонить на горячую линию "Укрпошти" по номеру 0 800 300 545, чтобы почтальон помог оформить заявку. На прифронтовых территориях есть возможность подать заявление через мобильное отделение.

"Зимнюю тысячу" с карты "Национальный кэшбек" нужно использовать до 30 июня 2026 года. Также потратить деньги можно в отделениях "Укрпошти".

Как прошла первая волна "зимней тысячи"

В предыдущей, первой волне "тысячу Зеленского" перевели на специальные счета с регулярными выплатами 1,8 млн украинцев, которые получают пенсии и социальную помощь через отделения "Укрпошти". На карту "Национальный кэшбек" начислили деньги 1,7 млн граждан, оформлявших заявки в день старта программы, 15 ноября, в приложении "Дія".

Всего по состоянию на 1 декабря подано около 14 млн заявок, из них 11,4 млн — через "Дію" (2,9 млн — на детей), 700 тысяч — через отделения "Укрпошти", а также тысячу получили 1,8 млн получателей пенсий и выплат.

Со старта программы украинцы уже потратили на оплату коммунальных услуг, книги и благотворительность 473 млн гривен.

Напомним, 15 ноября премьер-министр Юлия Свириденко рассказывала, как получить тысячу гривен по программе "Зимова підтримка" и куда ее можно потратить. На эти деньги украинцы смогут оплатить коммунальные или почтовые услуги, купить лекарства или книги украинского производства, а также есть возможность перевести тысячу на благотворительность или задонатить на нужды армии. Вскоре помощь можно будет потратить на продукты.

Также 15 ноября в "Дії" произошел масштабный сбой из-за того, что миллионы пользователей одновременно проходили регистрацию на получение "зимней тысячи".