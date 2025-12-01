Стартує друга хвиля "Зимової підтримки": кому нарахують тисячу гривень

В уряді оголосили початок нової хвилі виплат 1 000 грн в межах програми "Зимова підтримка". Очікується, що допомогу отримають іще 2,5 млн громадян, які подали заявки через застосунок "Дія" 16 листопада.

Про нову хвилю "Зимової підтримки" повідомило Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України. Допомогу отримають зокрема батьки, які оформлювали виплати на дітей.

На другу хвилю виплат "зимової тисячі" закладено понад 3 млрд гривень.

Як оформити "Зимову підтримку"

Заявки на виплату "тисячі Зеленського" можна подавати до 24 грудня 2025 року. Для цього необхідно перебувати на території України — для громадян за кордоном чи на тимчасово окупованих територіях програма не діє.

Українці можуть подати заявку онлайн через застосунок "Дія" або в одному з 26 тисяч відділень АТ "Укрпошта". Сповіщення про зарахування допомоги, оформленої онлайн, має надійти в "Дії". Ті, хто замовляв допомогу через "Укрпошту", отримають SMS-повідомлення.

Відео дня

Якщо людина не може прийти у відділення пошти самостійно, можна зателефонувати на гарячу лінію "Укрпошти" за номером 0 800 300 545, щоб поштар допоміг оформити заявку. На прифронтових територіях є можливість подати заяву через мобільне відділення.

"Зимову тисячу" з картки "Національний кешбек" потрібно використати до 30 червня 2026 року. Також витратити гроші можна у відділеннях "Укрпошти".

Як пройшла перша хвиля "зимової тисячі"

У попередній, першій хвилі "тисячу Зеленського" переказали на спеціальні рахунки з регулярними виплатами 1,8 млн українців, які отримують пенсії та соціальну допомогу через відділення "Укрпошти". На картку "Національний кешбек" нарахували гроші 1,7 млн громадян, що оформлювали заявки в день старту програми, 15 листопада, в застосунку "Дія".

Загалом станом на 1 грудня подано близько 14 млн заявок, із них 11,4 млн — через "Дію" (2,9 млн — на дітей), 700 тисяч — через відділення "Укрпошти", а також тисячу одержали 1,8 млн отримувачів пенсій та виплат.

Від старту програми українці вже витратили на оплату комунальних послуг, книги та благодійність 473 млн гривень.

Нагадаємо, 15 листопада премʼєр-міністерка Юлія Свириденко розповідала, як отримати тисячу гривень за програмою "Зимова підтримка" та куди її можна витратити. На ці гроші українці зможуть оплатити комунальні чи поштові послуги, купити ліки чи книги українського виробництва, а також є можливість переказати тисячу на благодійність чи задонатити на потреби армії. Невдовзі допомогу також можна буде витратити на продукти.

Також 15 листопада у "Дії" стався масштабний збій через те, що мільйони користувачів одночасно проходили реєстрацію на отримання "зимової тисячі".